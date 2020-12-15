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15.12.2020 00:20
Рубрика: В мире

Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

Фото: Фото Joel C Ryan / Invision / AP Фото: Фото Joel C Ryan / Invision / AP
Фото: Фото Joel C Ryan / Invision / AP

Оливер Стоун, американский кинорежиссер, обладатель трех премий "Оскар", рассказал о том, что сделал прививку от коронавируса. Для вакцинации выбрал российский препарат.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"После прививки прошло уже несколько дней. Я слышал много положительных откликов о вашей вакцине и решил, что обязательно приеду на второй укол", - сообщил Стоун в интервью Первому каналу.

Режиссер, известный также своими документальными работами, назвал российскую вакцину полезной и сказал, что не понимает, почему на Западе ее игнорируют. Добавим, что в Россию Оливер Стоун приехал для работы над фильмом об изменении климата.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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