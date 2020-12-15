Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

Оливер Стоун, американский кинорежиссер, обладатель трех премий "Оскар", рассказал о том, что сделал прививку от коронавируса. Для вакцинации выбрал российский препарат.

"После прививки прошло уже несколько дней. Я слышал много положительных откликов о вашей вакцине и решил, что обязательно приеду на второй укол", - сообщил Стоун в интервью Первому каналу.

Режиссер, известный также своими документальными работами, назвал российскую вакцину полезной и сказал, что не понимает, почему на Западе ее игнорируют. Добавим, что в Россию Оливер Стоун приехал для работы над фильмом об изменении климата.