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15.12.2020 18:02
Рубрика: Общество

Пациентов с COVID-19 предупредили о риске повторной госпитализации

Текст: Наталья Панасенко

Риск повторной госпитализации и даже смерти для пациентов, перенесших коронавирус, значительно выше, чем у больных, лечившихся от пневмонии или сердечной недостаточности в тот же период. Результаты работы по этой теме опубликованы в журнале Journal of the American Medical Association.

Фото: iStock
Определено место максимального риска вторичной передачи COVID-19

Команда под руководством Джона Доннелли из Мичиганского университета (США) оценила долю пациентов с COVID-19, которые были повторно госпитализированы или умерли в течение двух месяцев после выписки из больницы. Для этого они исследовали данные 132 больниц для американских ветеранов. Из 2179 пациентов с коронавирусной инфекцией, лечившихся в одной из этих больниц в период с 1 марта по 1 июня 2020 года, 1775 выписались и вернулись домой. В течение двух месяцев после выписки 354 из них были снова госпитализированы (19,9%) и 162 умерли (9,1%) - с дальнейшей госпитализацией или без нее. В целом у 27% пациентов возник рецидив в течение первых двух месяцев, что привело к повторной госпитализации или смерти.

Наиболее частыми причинами повторной госпитализации врачи называют рецидив коронавирусной инфекции (почти у трети), сепсис (8,5%), пневмония или сердечная недостаточность (3,1%). 22,6% из повторно госпитализированных попали в реанимацию. По словам исследователей, главный фактор риска таких осложнений - возраст пациентов: как повторная госпитализация, так и смерть после выписки наиболее распространены среди людей старше 65 лет.

Доннелли и его коллеги также собрали медицинские данные по ветеранам аналогичной возрастной группы, которые в тот же период лечились от сердечной недостаточности или пневмонии, не связанной с COVID-19.

"Первая или две недели после выписки - рискованный период для любого пациента, - говорит Доннелли. - Но при сравнении результатов длительного курса лечения пациентов с COVID-19 и других тяжелобольных пациентов мы обнаружили, что пациенты с COVID-19 имеют более высокий риск повторного заражения".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По словам Доннелли, результаты указывают на необходимость особенного ухода за такими пациентами.

Теодор Ивашина, коллега Доннелли, добавляет: "К сожалению, наше исследование еще раз показывает, что нельзя говорить о полном выздоровлении после того, как перенесли COVID-19. У многих пациентов эта болезнь вызывает ряд осложнений, столь же серьезных, как и при течении любого другого серьезного заболевания".

Ученые признают, что результаты исследования основываются на данных из больниц, в которых лечились ветераны, 95% из которых были мужчинами. Выбор объясняется просто: доступностью данных. Ивашина не исключает, что "картина в частном секторе здравоохранения будет очень похожей".

Исследователи планируют использовать данные из других больниц, а также сравнить результаты у пациентов после госпитализации с COVID-19 с результатами тех, кто переболел другими заболеваниями. Задача ученых - опровергнуть довольно распространенное ошибочное представление о том, что COVID-19 не более опасен, чем грипп. Как следует из последних данных, недооценивать коронавирус опасно.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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