Определено место максимального риска вторичной передачи COVID-19

Домашние хозяйства являются объектами наибольшего риска инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в случае, если один из членов семьи оказался заражен. К такому выводу пришла группа ученых из нескольких университетов США, изучивших данные о вторичной передаче COVID-19.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы проанализировали более 50 исследований, в которых описывались случаи заражения 77,7 тысячи человек. Результаты показали, что частота вторичных заражений в домах составила 16,6 процента - значительно выше других мест. Максимальный риск - 18 процентов - связан с контактами с заболевшими, имеющими явные симптомы. Вероятность заразиться от бессимптомного носителя SARS-CoV-2 в бытовых условиях оказалась равна 0,7 процента.

Случаи заражения дома фиксировались у 28,3 процента взрослых и у 16,8 процента детей. Вторичная передача между супругами наблюдалась в 37,8 процента случаях, при этом между соседями по квартире - в 17,8 процента случаях.

Ученые отметили, что степень риска вторичной передачи дает понимание вероятного числа зараженных от одного заболевшего. На этот показатель влияют время, прошедшее после первичного инфицирования, длительность и близость контактов, выраженность симптомов у первого больного.

Полученные результаты, по их мнению, необходимо применять для корректировки профилактических мер, так как в настоящее время многих людей с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом направляют на домашнюю изоляцию. Это и подвергает других членов семьи повышенному риску.