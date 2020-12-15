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15.12.2020 10:51
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло в горьком шоколаде плесень и кишечную палочку

Текст: Ольга Игнатова
Эксперты Роскачества впервые взяли на исследование любимый многими горький шоколад. Для проверки была отобрана продукция 26 торговых марок, 18 из которых произведены в России, по 2 - в Беларуси, Бельгии и Швейцарии, по 1 - в Германии и Франции. Шоколад исследован по 448 показателям качества и безопасности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выяснилось, что только 9 марок горького шоколада из 26-ти исследованных соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Результаты исследования показали, что в шоколаде нет тяжелых металлов и афлотоксина В1, а также не обнаружена зараженность вредителями (насекомыми). Однако в двух марках шоколада выявлена общая микробная обсемененность и дрожжи, что является нарушением техрегламента. Кроме того, в одной марке эксперты обнаружили плесени и кишечную палочку, которая может вызвать отравления. Также эксперты выявили следовые количества пестицидов (пиперонил-бутоксид и пиримифос-метил), которыми обрабатывают растения от вредителей. Но эти количества столь малы, что навредить здоровью не могут.

Фото: iStock
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Позитивный момент: какао-масло производители ничем не заменяют. Эксперты не нашли следов того же пальмового масла в исследованных образцах. Не подменяют производители и какао.

Для того, чтобы проверить, не заменили ли производители какао-порошок какаовеллой (шелуха какао-бобов, из которой можно изготовить порошок низкого качества, который является фальсификатом какао-порошка), шоколад изучили на наличие в нем золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты. Исследования показали, что производители не подменяют какао-порошок. И кладут его в достаточном количестве.

В исследованном шоколаде содержание какао варьируется от 60,7 до 78,3%, то есть соответствует не только требованиям ГОСТ, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.

Кроме натурального какао и какао-масла в шоколаде ценится степень измельчения сухих компонентов (сухого какао-порошка): чем меньше частицы, тем изысканнее (нежнее и бархатистее) вкус шоколада. Шоколад четырех торговых марок, можно сказать, тает во рту.

Вторая часть исследования, где Роскачество сравнит шоколад одних и тех же марок, продающийся в России и за рубежом, планируется к выходу в следующем году, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Подробнее об исследовании можно узнать на сайте Роскачества.

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