Россия и Китай продлили на 10 лет соглашение по ракетам

Россия и КНР еще на 10 лет продлили межправительственное соглашение, которое предусматривает взаимное уведомление о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Свои подписи под соответствующим протоколом поставили министры обороны РФ Сергей Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ. Переговоры глав военных ведомств двух стран прошли во вторник в режиме видеосвязи.

"Получил из Пекина подписанные вами экземпляры протокола о продлении соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Готов подписать протокол о продлении действия этого соглашения на очередной 10-летний период", - обратился к коллеге Шойгу. Он подчеркнул, что продление срока действия этого соглашения свидетельствует о высоком уровне доверия между двумя странами. Шойгу поставил подпись под протоколом и показал документ собеседнику. Наш министр также отметил, что использование видеосвязи сегодня стало привычным способом проведения переговоров.

"Подписанное в 2009 году межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей показало свою эффективность. Уведомления о пусках вблизи российско-китайской границы позволили расширить рамки предсказуемости в военной сфере", - заметил Шойгу. Он не сомневается, что продолжение обмена подобными данными между РФ и КНР будет способствовать стабильности и равноправному сотрудничеству России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, когда фактически уничтожена система контроля над вооружениями, продолжается развертывание компонентов глобальной ПРО США, декларируются намерения разместить в регионе новые ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

Российский министр подчеркнул, что в этих условиях востребованы совместные шаги России и Китая по недопущению инцидентов в ходе военной деятельности и предотвращению попыток втянуть РФ и КНР в гонку вооружений. "Намерены и дальше наращивать координацию между военными ведомствами двух стран, совершенствовать механизмы военного сотрудничества", - добавил Шойгу.

Он напомнил что, несмотря на пандемию, двум министрам обороны удалось дважды встретиться в этом году. "Переговоры подтвердили ваше пристальное внимание к вопросам развития военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. В этой работе особое значение уделяется совершенствованию нормативной базы", - подчеркнул глава Минобороны России.

В свою очередь, Вэй Фэнхэ напомнил российскому министру, что сам он подписал эти документы в начале декабря и выразил надежду на личную встречу с Шойгу в следующем году. По мнению Вэй Фэнхэ, продление данного соглашения является примером обеспечения глобальной стабильности в военной сфере. "В настоящий момент в мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности. Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами", - сказал китайский министр.

Он подчеркнул, что Россия и КНР совместными действиями внесли положительный вклад в процесс международного контроля над вооружением и в обеспечение мира и стабильности. А для дальнейшего развития российско-китайских отношений, которые и сейчас находятся на высоком уровне, нет никаких ограничений.