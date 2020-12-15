Российские борцы греко-римского стиля завоевали еще четыре золотые медали на Кубке мира в сербском Белграде.

На высшей ступеньке пьедестала оказались не только "классики" со стажем, но и те спортсмены, которые только начинают собирать свою коллекцию наград. В финале турнира в весовой категории до 130 кг бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира Сергей Семенов победил турка Османа Йылдырима. Поединок завершился со счетом 7:1.

В главной схватке в весовой категории до 97 кг двукратный чемпион мира Муса Евлоев оказался сильнее венгра Алекса Соке (3:0). В "золотом" финале в весовой категории до 82 кг чемпион мира-2019 для спортсменов не старше 23 лет Милад Алирзаев не оставил шансов турку Салиху Айдыну (11:0). Серебряный призер Кубка мира по борьбе 2016 года в командных соревнованиях Жамболат Локьяев выиграл золотую медаль индивидуального Кубка мира. Финальная схватка с венгром Эриком Торбу в весовой категории до 63 кг завершился со счетом 4:1 в пользу россиянина.

"Серебро" на счету Степана Маряняна (весовая категории до 60 кг). В финале он уступил Жоламану Шаршенбекову из Киргизии. Напомним, что накануне команда по греко-римской борьбе принесла в общую копилку сборной три "золота" и одно "серебро".