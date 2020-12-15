Российские сенаторы готовы поделиться с коллегами из сопредельных стран своим опытом предотвращения вмешательства во внутренние дела, том числе с Беларусью, которая заинтересовалась вопросами регулирования деятельности иностранных агентов. Об этом заявил вчера глава профильной комиссии Совета Федерации Андрей Климов.

Вчера Климов провел очередное заседание комиссии, посвященное зарубежным попыткам использования постсоветского пространства для дестабилизации политической системы России. Сенатор напомнил, что год назад американская корпорация RAND, действующая по заказу правительства США, подготовила доклад на эту тему. Особое внимание в нем уделено влиянию на Россию через соседей, в первую очередь Украину и Беларусь.

По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, киевские власти действуют сейчас строго в русле американской политики в отношении Москвы: затрудняют прохождение товарных потоков, создают помехи российскому бизнесу, заключают соглашения с НАТО с целью блокировки Черноморского флота в Севастополе. По мнению Азарова, пока у власти в Киеве нынешняя команда, никаких улучшений в отношении России ждать не приходится.

Что же касается Беларуси, то и здесь уже стала очевидной необходимость защиты суверенитета от внешнего вмешательства, считает председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Андрей Савиных. "Когда мы говорим о влиянии внешних сил на общественное мнение и повестку дня, нам весьма трудно оценить характер этого влияния, потому что очень часто оно маскируется под классическую общественную международную повестку дня для сотрудничества. Очень часто она осуществляется в рамках программ, которые нацелены на устойчивое развитие, достижение гендерного равенства, спасение климата", - рассказал депутат. "Для нас сегодня главная проблема - как отделить конструктивную повестку дня и объективные форматы взаимодействия от механизмов политико-социального манипулирования", - заявил он, добавив, что в Беларуси хорошо помнят, что такое классическая война, но не привыкли противостоять гибридным войнам. По мнению депутата, Беларусь по части законодательной защиты суверенитета отстала от своего ближайшего партнера - России. "Поэтому я хотел бы здесь высказать просьбу: если это возможно, поделиться с нами теми наработками, которые уже достигнуты в рамках вашей комиссии, - сказал Савиных.- Я думаю, ближайшая задача, которая будет стоять перед нами, это принятие закона об иностранных агентах".

Андрей Климов напомнил, что Россия и Беларусь не просто соседи, а участницы Союзного государства. "По контуру отбиваться от разного рода атак нам, наверное, было бы правильнее, координируя позиции друг с другом", - сказал он. "Что касается обмена опытом - всегда готовы. Можем сделать это в Минске, можем сделать это в Москве, можем очно или по видеосвязи", - заверил сенатор.

Россия и Беларусь не просто соседи, а участницы Союзного государства

"Что касается войны - война идет, в этом мы точно не сомневаемся", - продолжил Климов и привел данные о количестве кибератак из США на российские "чувствительные" объекты. По его словам, это 48-52 процента от общего числа, а в абсолютных цифрах - до 10 млрд атак в год. "Большую часть мы отбиваем на дальних подступах, но бывает, что не все получается отбить вовремя", - отметил Андрей Климов.