Российский рынок акций растет уже седьмую неделю подряд и в последние дни продолжает брать новые высоты. В понедельник исторических максимумов достигли несколько "голубых фишек" и индекс МосБиржи, превысивший 3300 пунктов. Позитивный фон наложился на рекордный для России приток физлиц на фондовый рынок. За 11 месяцев их число уже более чем удвоилось, достигнув 8 млн человек.

Конец года - традиционно высокий сезон для открытия новых брокерских счетов и притока средств. В декабре, помимо вкладов, которые не пролонгируются, зарплаты и текущих счетов, розничные инвесторы вносят на счет премии и годовые бонусы. Кроме того, открывать индивидуальный инвестиционный счет в декабре удобно, так как уже в начале года можно подать заявление на получение налогового вычета с внесенных средств.

"На фоне новостей о начале поставок вакцины мы наблюдаем повышение активности на рынках и прогнозируем увеличение притока новых инвесторов по сравнению с аналогичным периодом в прошлые годы", - говорит руководитель управления развития инвестиционных и брокерских сервисов "Тинькофф Инвестиции" Антон Кицун. В Сбербанке объем пополнений на ИИС вырос в два раза за последние два месяца по сравнению с предыдущими месяцами 2020 года, средний чек пополнения вырос на 50% (в ноябре-декабре). У "Открытие Брокер" за истекшие дни декабря зарегистрировано на 31% больше новых клиентов, чем за тот же период прошлого года.

По словам начальника управления анализов рынков "Открытие Брокер" Антона Затолокина, в пользу роста цен на российские активы действуют несколько факторов, большинство из которых долгосрочны и имеют под собой фундаментальные причины. Среди них - низкие базовые ставки в мире и ожидания победы над COVID-19 с началом вакцинации. Рынок ожидает завершения торговых войн из-за смены курса США, что уже отражается в потоке портфельных инвестиций на развивающиеся рынки. С восстановлением мировой экономики растет потребление энергоносителей, а разумная политика ОПЕК+ поддерживает цены на нефть на комфортном для России уровне. Процентные ставки в РФ снижаются, происходит переток средств из депозитов в инструменты фондового рынка. Новых санкций пока нет. Наконец, низкие стоимостные оценки российских активов добавляют им дополнительную привлекательность в глазах инвесторов.

Председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч ожидает роста индекса МосБиржи по итогам 2021 года на 20-40%. Объемы стимулирующих мер в размере 8% мирового ВВП и мер в рамках сделки ОПЕК+ в размере 6-10% от мирового спроса значительно превосходят оценочный ущерб мировой экономики от ограничений "коронакризиса", говорит он.

В 2021 году индекс МосБиржи может вырасти на 20-40 процентов

Потенциал для среднесрочного роста экономики, заложенный к концу 2020 года, - один из наиболее благоприятных и сильных за последние 25 лет. Все это не исключает быстрых кардинальных перемен. В первую очередь они возможны при отсутствии прогресса в борьбе с пандемией и в случае появления новых санкционных инициатив, направленных против России, при вступлении в должность президента США Джо Байдена, отмечает Антон Затолокин.