Российский водородный консорциум займется энергетикой будущего

В ближайшее время Россия должна стать экспортером водорода.

Такую задачу ставят Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года и "дорожная карта" развития водородной энергетики до 2024 года. Через пятнадцать лет годовой объем экспорта российского водорода может достичь двух миллионов тонн.

Ученые называют водород крайне перспективным энергоносителем. Его энергоемкость в три-пять раз больше, чем у природного газа, а высокая экологичность обусловлена тем, что единственным продуктом химической реакции становится вода. Однако "водородные" планы России связаны в первую очередь с необходимостью выполнения Парижского соглашения по климату, которое предписывает с 2020 года принимать меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере Земли, а следовательно, постепенно отказываться от сжигания органического топлива.

- Глобальный рынок энергии меняется, человечеству нужны новые эффективные, более экологичные источники энергии в качестве не замены, но альтернативы традиционным углеводородам. И водород совершенно точно займет свою нишу в энергетике будущего, - отмечает врио ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Андрей Яковлев. - По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18 процентов от общего мирового спроса на энергию. Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для приумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться.

Для этого по инициативе ТПУ был создан консорциум "Технологическая водородная долина", в который помимо томского вуза вошли Институт катализа Сибирского отделения РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. У всех участников консорциума серьезный багаж компетенций в области водорода. Они нацелены на совместные исследования и разработки технологий для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике. Подготовлены к подаче документы на создание в Томске инжинирингового научно-технического центра, в котором будет сконцентрирована эта работа.

По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18 процентов от общего мирового спроса на энергию

Ожидается, что к консорциуму присоединятся другие вузы и академические институты. Планируется тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ. Индустриальные партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий и создания промышленных образцов.

- Многие страны мира - Германия, Франция, Япония, Китай - приняли стратегии развития водородной энергетики, выделяя на нее серьезные финансовые средства. Речь идет о десятках миллиардов евро. Игнорировать такие инвестиции нельзя. Водород как энергоноситель является дополнением к традиционным источникам и может стать вполне конкурентным, - резюмирует Андрей Яковлев. - У России есть все шансы добиться успеха в водородной энергетике, а ТПУ как один из ведущих исследовательских инженерных университетов просто обязан этим заниматься.