Российский водородный консорциум займется энергетикой будущего

Новости

КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 19:47
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 19:35
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 19:32
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 19:22
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 19:22
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 19:05
В Минске зажглись огни новогодних елей 18:38
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения 18:30
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду 18:26
Переболевшим COVID-19 рекомендовали воздержаться от вакцинации 18:20
При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей 18:19
ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности 18:15
Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня 18:12
На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов" 17:53
Госдума прекратила полномочия депутата Зиннурова 17:52
Около 40 полицейских пострадали в Киеве в ходе акции протеста 17:51
Средняя цена российской нефти Urals составила 47,05 доллара за баррель 17:36
Минцифры проведет инвентаризацию IT-ресурсов органов власти 17:25
Тейлор Свифт выпустила второй удививший фанатов альбом за год 17:22
В Японии убийцу девяти человек приговорили к смертной казни 17:19
Более 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве 17:12
Фото: на Троекуровском кладбище похоронили Валентина Гафта 17:08
"ЕР" внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии" 16:58
Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа 16:55
Стамбульские отели пустят к себе бездомных 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 19:10
Рубрика: Экономика

Использовать шанс

Российский водородный консорциум займется энергетикой будущего
Текст: Юрий Прокопьев
Российская газета - Спецвыпуск № 283(8337)
В ближайшее время Россия должна стать экспортером водорода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такую задачу ставят Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года и "дорожная карта" развития водородной энергетики до 2024 года. Через пятнадцать лет годовой объем экспорта российского водорода может достичь двух миллионов тонн.

В рамках ИННОПРОМ состоится дискуссия по возобновляемой энергетике

Ученые называют водород крайне перспективным энергоносителем. Его энергоемкость в три-пять раз больше, чем у природного газа, а высокая экологичность обусловлена тем, что единственным продуктом химической реакции становится вода. Однако "водородные" планы России связаны в первую очередь с необходимостью выполнения Парижского соглашения по климату, которое предписывает с 2020 года принимать меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере Земли, а следовательно, постепенно отказываться от сжигания органического топлива.

- Глобальный рынок энергии меняется, человечеству нужны новые эффективные, более экологичные источники энергии в качестве не замены, но альтернативы традиционным углеводородам. И водород совершенно точно займет свою нишу в энергетике будущего, - отмечает врио ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Андрей Яковлев. - По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18 процентов от общего мирового спроса на энергию. Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для приумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться.

Для этого по инициативе ТПУ был создан консорциум "Технологическая водородная долина", в который помимо томского вуза вошли Институт катализа Сибирского отделения РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. У всех участников консорциума серьезный багаж компетенций в области водорода. Они нацелены на совместные исследования и разработки технологий для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике. Подготовлены к подаче документы на создание в Томске инжинирингового научно-технического центра, в котором будет сконцентрирована эта работа.

По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18 процентов от общего мирового спроса на энергию

Ожидается, что к консорциуму присоединятся другие вузы и академические институты. Планируется тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ. Индустриальные партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий и создания промышленных образцов.

Фото: AP
Кульбака: Пандемия привела к снижению спроса на углеводородное сырье

- Многие страны мира - Германия, Франция, Япония, Китай - приняли стратегии развития водородной энергетики, выделяя на нее серьезные финансовые средства. Речь идет о десятках миллиардов евро. Игнорировать такие инвестиции нельзя. Водород как энергоноситель является дополнением к традиционным источникам и может стать вполне конкурентным, - резюмирует Андрей Яковлев. - У России есть все шансы добиться успеха в водородной энергетике, а ТПУ как один из ведущих исследовательских инженерных университетов просто обязан этим заниматься.

Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов новой волны
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего