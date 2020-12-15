Российской рыбе открыли экспорт в Египет

Россия получила право поставок рыбы и морепродуктов в Египет - Россельхознадзор и ветслужбы республики согласовали ветеринарный сертификат на поставки из России пищевой рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них на египетский рынок, сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что этим сертификатом будет сопровождаться каждая партия отгружаемой в Египет продукции. Экспорт будет возможен с предприятий, аттестованных ветеринарной службой республики.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, российские рыбопромышленники говорили о необходимости этого решения с прошлого года. "Африка - крупнейший нетто-импортер рыбопродукции. На этом континенте есть несколько растущих рынков. Египет - в их числе", - пояснил он "РГ".