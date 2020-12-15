С 1 января зданиям начнут присваивать категорию риска индивидуально

Оценка всех объектов в стране по степени их пожарного риска с 1 января станет индивидуальной. Об этом сегодня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

"МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок. Его принцип заключается в следующем - чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки. Если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", - сказал министр в интервью журналистам РИА Новости.

Это не значит, что отменяется действующая шкала оценки рисков того или иного объекта. Но помимо нее будет действовать еще повышающий или понижающий коэффициент. Если, скажем, проверки того или иного здания покажут хороший результат, то инспектор сможет сам понизить категорию риска для проверяемого объекта и, соответственно, приходить с проверками туда реже. И наоборот, злостные нарушители попадут в условный "черный список" и их будут проверять чаще.

Такая гибкая шкала, по задумке авторов нововведений, должна стимулировать владельцев зданий четко и без напоминаний соблюдать все противопожарные правила. Критики же новых правил, прежде всего, из числа ветеранов-надзорщиков, указывают на высокие коррупционные риски, когда во власти инспектора окажется право управления сроками проверок. Отчего будет зависеть симпатия или антипатия инспектора в ходе такого индивидуального подхода, и не будет ли пристрастным отношение инспектора к подконтрольным ему территориям - пока сказать сложно. В любом случае, в профильном департаменте МЧС не раз заявляли, что решение инспекторов на местах можно будет оспорить сначала у руководства регионального главка МЧС, а если и это не поможет, то в Москве у руководства Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России, то есть, не все будет отдано исключительно на откуп одному сотруднику. Решение инспектора будет важным, но не единственным.