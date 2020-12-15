С 1 января зданиям начнут присваивать категорию риска индивидуально

Новости

В Петербург поставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 15:32
В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
Названы лауреаты премии "Клио" 14:48
Уральца задержали за посылку с наркотиками под видом конфет из США 14:47
Беларусь может принять закон об иноагентах по примеру РФ 14:44
Лукашенко оценил расходы на создание белорусской вакцины 14:18
Лавров: Дейтонское соглашение не нуждается в пересмотре 14:18
Тест на IQ подтвердил необычайно высокий уровень интеллекта врановых 14:14
В Могадишо проходят массовые антиправительственные митинги 14:12
Убийце из Армавира проведут посмертную психиатрическую экспертизу 14:09
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 14:01
ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 14:56
Рубрика: Власть

С 1 января зданиям начнут присваивать категорию риска индивидуально

Текст: Тимофей Борисов
Оценка всех объектов в стране по степени их пожарного риска с 1 января станет индивидуальной. Об этом сегодня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

"МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок. Его принцип заключается в следующем - чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки. Если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", - сказал министр в интервью журналистам РИА Новости.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса

Это не значит, что отменяется действующая шкала оценки рисков того или иного объекта. Но помимо нее будет действовать еще повышающий или понижающий коэффициент. Если, скажем, проверки того или иного здания покажут хороший результат, то инспектор сможет сам понизить категорию риска для проверяемого объекта и, соответственно, приходить с проверками туда реже. И наоборот, злостные нарушители попадут в условный "черный список" и их будут проверять чаще.

Такая гибкая шкала, по задумке авторов нововведений, должна стимулировать владельцев зданий четко и без напоминаний соблюдать все противопожарные правила. Критики же новых правил, прежде всего, из числа ветеранов-надзорщиков, указывают на высокие коррупционные риски, когда во власти инспектора окажется право управления сроками проверок. Отчего будет зависеть симпатия или антипатия инспектора в ходе такого индивидуального подхода, и не будет ли пристрастным отношение инспектора к подконтрольным ему территориям - пока сказать сложно. В любом случае, в профильном департаменте МЧС не раз заявляли, что решение инспекторов на местах можно будет оспорить сначала у руководства регионального главка МЧС, а если и это не поможет, то в Москве у руководства Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России, то есть, не все будет отдано исключительно на откуп одному сотруднику. Решение инспектора будет важным, но не единственным.

Власть Безопасность Правительство МЧС

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие