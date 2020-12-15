Беларусь может принять закон об иноагентах по примеру РФ

Западная активность в Беларуси довольно велика, и надо отделить конструктивное сотрудничество от попыток вмешательства в дела республики. В этой связи в белорусском парламенте задумались о принятии закона об иностранных агентах по российскому образцу.

Во вторник председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Андрей Савиных по видеосвязи принял участие в заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

По его словам, уже стала очевидной необходимость защиты суверенитета Беларуси от внешнего вмешательства. "Когда мы говорим о влиянии внешних сил на общественное мнение и повестку дня, нам весьма трудно оценить характер этого влияния, потому что очень часто оно маскируется под классическую общественную международную повестку дня для сотрудничества. Очень часто она осуществляется в рамках программ, которые нацелены на устойчивое развитие, достижение гендерного равенства, различных программ спасения климата", - рассказал белорусский депутат.

"Для нас сегодня главная проблема - как отделить конструктивную повестку дня и объективные форматы взаимодействия от механизмов политико-социального манипулирования", - заявил Андрей Савиных.

По его мнению, Беларусь по части законодательной защиты суверенитета отстала от своего ближайшего партнера - России.

"Поэтому я хотел бы здесь высказать просьбу: если это возможно, поделиться с нами теми наработками, которые уже достигнуты в рамках вашей комиссии, - сказал Савиных. - Я думаю, ближайшая задача, которая будет стоять перед нами, это принятие закона об иностранных агентах".

Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что готов встретиться с белорусскими коллегами в Москве или в Минске и поделиться наработками российского парламента в сфере защиты госсуверенитета.