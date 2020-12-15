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15.12.2020 14:44
Рубрика: В мире

Беларусь может принять закон об иноагентах по примеру РФ

Текст: Галина Мисливская

Западная активность в Беларуси довольно велика, и надо отделить конструктивное сотрудничество от попыток вмешательства в дела республики. В этой связи в белорусском парламенте задумались о принятии закона об иностранных агентах по российскому образцу.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Во вторник председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Андрей Савиных по видеосвязи принял участие в заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

По его словам, уже стала очевидной необходимость защиты суверенитета Беларуси от внешнего вмешательства. "Когда мы говорим о влиянии внешних сил на общественное мнение и повестку дня, нам весьма трудно оценить характер этого влияния, потому что очень часто оно маскируется под классическую общественную международную повестку дня для сотрудничества. Очень часто она осуществляется в рамках программ, которые нацелены на устойчивое развитие, достижение гендерного равенства, различных программ спасения климата", - рассказал белорусский депутат.

"Для нас сегодня главная проблема - как отделить конструктивную повестку дня и объективные форматы взаимодействия от механизмов политико-социального манипулирования", - заявил Андрей Савиных.

По его мнению, Беларусь по части законодательной защиты суверенитета отстала от своего ближайшего партнера - России.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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"Поэтому я хотел бы здесь высказать просьбу: если это возможно, поделиться с нами теми наработками, которые уже достигнуты в рамках вашей комиссии, - сказал Савиных. - Я думаю, ближайшая задача, которая будет стоять перед нами, это принятие закона об иностранных агентах".

Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что готов встретиться с белорусскими коллегами в Москве или в Минске и поделиться наработками российского парламента в сфере защиты госсуверенитета.

В мире экс-СССР Беларусь

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