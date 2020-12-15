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15.12.2020 08:14
Рубрика: Власть

Сергей Лавров содействует укреплению позиций России на Балканах

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Сегодня, 15 декабря, завершается двухдневный рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину (БиГ), в рамках которого он сегодня проведет встречу с членами Президиума БиГ, а также переговоры с заместителем председательствующего Совета министров, министром иностранных дел Бисерой Туркович, подпишет План консультаций между МИД России и МИД БиГ на 2021-2022 годы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальная часть визита в БиГ Сергея Лаврова началась накануне со встречи в Восточном Сараево с председательствующим в Президиуме БиГ Милорадом Додиком, главой боснийского Совета министров Зораном Тегелтией, а также высокопоставленными представителями Республики Сербской (РС) - президентом и премьер-министром сербского энтитета Желькой Цвиянович и Радованом Вишковичем, председателем Народной Скупщины РС Неделько Чубриловичем, депутатами парламентской ассамблеи БиГ - Небойшей Радмановичем и Николой Шпиричем.

Фото: Александр Борисов/РГ
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По итогам переговоров российский министр отметил, что "Республика Сербская - наш давний добрый партнер. Высоко ценим дружественные и доверительные связи с Баня-Лукой, - констатировал он. - Высказываемся в пользу дальнейшего развития сотрудничества, отвечающего по нашему убеждению, общим интересам народов России и Боснии и Герцеговины, задачам национального примирения в БиГ, укрепления мира и стабильности на Балканах".

Сергей Лавров обратил внимание на то, что Россия как одно из государств-гарантов Мирного соглашения полностью поддерживает основополагающие дейтонские постулаты, принципы, касающиеся внутренней организации БиГ, и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками - как боснийскими, так и внешними.

"Они подразумевают решение всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем исключительно через взаимоуважительный внутриполитический диалог, поиск баланса интересов, компромиссов и консенсуса при полном соблюдении принципов невмешательства извне в боснийские дела, - указал министр. - Давно назрел вопрос передачи всей полноты ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям. В этом смысле сохранение вопреки всем прошлым договоренностям Аппарата Высокого представителя является не просто анахронизмом, а, по моему мнению, дискредитирует западных коллег, настаивающих на увековечении этого института, символизирующего внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной, которая уже много лет назад становилась членом СБ ООН и до сих пор, несмотря ни на что, остается западным протекторатом".

Сергей Лавров отдельно встретился и с заместителем председательствующего Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ, лидером партии Хорватское демократическое содружество Драганом Човичем. Министр подчеркнул в ходе пресс-конференции, что хорватский народ имеет полное право обеспечивать свои интересы и права в рамках единого государства Босния и Герцеговина.

"Я исхожу из того, что, если уж Дейтонские соглашения призывают и требуют обеспечить равные права трех государствообразующих народов, то те люди, которые представляют и хорватский, и бошнякский, и сербский народы в Президиуме должны пользоваться полным доверием каждого из этих государствообразующих народов, - заявил он. - Чем раньше это будет осознано всеми внешними игроками, тем лучше будет для будущего Боснии и Герцеговины. Убежден, что в рамках строгого выполнения Дейтонских соглашений это вполне возможно. Знаю, идут дискуссии об уточнении избирательного законодательства. Думаю, что боснийцы договорятся между собой о справедливом решении этого реально существующего вопроса".

Сербия

Во вторник, 15 декабря, состоится рабочий визит Сергея Лаврова в Республику Сербию. Предусмотрены встречи и переговоры министра с президентом Александром Вучичем, председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем, главой сербского МИД Николой Селаковичем, а также подписание двустороннего Плана межведомственных консультаций на 2021-2022 годы.

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Предполагается участие в церемонии зажжения Вечного огня на Мемориале освободителям Белграда от частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве и в мероприятии по случаю завершения оформления внутреннего убранства Храма Святого Саввы, которое осуществлено российскими мастерами и при содействии России.

"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые направления российско-сербского сотрудничества, перспективы реализации совместных проектов, обменяться мнениями по актуальным вопросам балканской, европейской и глобальной повестки дня", - подчеркивается в сообщении МИД России.

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