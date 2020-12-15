Си Цзиньпин направил послание Международному форуму по борьбе с бедностью

В нем Си Цзиньпин заявил, что ликвидация бедности - общее желание всего человечества. Компартия Китая и китайское правительство всегда рассматривают обеспечение народа благоприятными условиями жизни как приоритетную цель своей работы, для реализации которой они прилагают неуклонные усилия на протяжении многих лет. С 2012 года, на основе политики поддержки бедных, в стране началась активная работа по интенсивной ликвидации нищеты. В этом году Китай завершил полную ликвидацию нищеты согласно действующим стандартам, снял ярлык "бедный" со всех бедствующих уездов, вывел из-за черты бедности почти 100 миллионов человек в сельских районах. Так Китай внес огромный вклад в дело сокращения числа бедных во всем мире. В дальнейшем КНР готова закреплять и развивать достигнутые успехи, продвигать всеобщую зажиточность и непрерывно повышать уровень жизни населения.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время в глобальном масштабе не прекращается распространение эпидемии коронавирусной инфекции, и это создало серьезные вызовы для снижения уровня бедности. Китай готов совместно с разными странами мира продвигать эти процессы и создавать сообщество единой судьбы. Лидер Китая призвал присутствующих на форуме активизировать обмен опытом в этой сфере, чтобы достичь широкого консенсуса, вселить в мир уверенность в скорейшем достижении успехов.