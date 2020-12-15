Си Цзиньпин направил послание Международному форуму по борьбе с бедностью

Новости

"ЕР" внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии" 16:58
Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа 16:55
Стамбульские отели пустят к себе бездомных 16:54
Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 16:45
В Петербурге половина компаний отправляют работников с ОРВИ на больничный 16:37
Журналисты получили награды за лучшие материалы о строительстве и ЖКХ 16:20
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге 16:15
Проводить освидетельствование судов будет еще одна организация 16:15
В ВОЗ назвали две популярные ошибки в ношении масок 16:13
Прививку от коронавируса сделали сотрудники Сеченовского университета 16:08
Контрольная по истории перед ЕГЭ в этом году не планируется 16:07
ФАС создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туруслуг 16:00
На Кубани инспекторов ГИБДД заподозрили во взятках на 1 млн рублей 16:00
В Севастополе два раза продали квартиры в новостройке 15:50
Более 800 тысяч медработников получили выплаты за ноябрь 15:49
Мурашко: Почти 80% пациентов лечатся от коронавируса амбулаторно 15:49
ВОЗ надеется взять под контроль эпидемию коронавируса в 2021 году 15:46
В Киеве произошла потасовка протестующих с полицией 15:35
В Петербург поставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 15:32
В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 16:12

Си Цзиньпин направил послание Международному форуму по борьбе с бедностью

14 декабря в Пекине открылся Международный форум по обмену опытом в борьбе с бедностью. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание в адрес форума, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

В нем Си Цзиньпин заявил, что ликвидация бедности - общее желание всего человечества. Компартия Китая и китайское правительство всегда рассматривают обеспечение народа благоприятными условиями жизни как приоритетную цель своей работы, для реализации которой они прилагают неуклонные усилия на протяжении многих лет. С 2012 года, на основе политики поддержки бедных, в стране началась активная работа по интенсивной ликвидации нищеты. В этом году Китай завершил полную ликвидацию нищеты согласно действующим стандартам, снял ярлык "бедный" со всех бедствующих уездов, вывел из-за черты бедности почти 100 миллионов человек в сельских районах. Так Китай внес огромный вклад в дело сокращения числа бедных во всем мире. В дальнейшем КНР готова закреплять и развивать достигнутые успехи, продвигать всеобщую зажиточность и непрерывно повышать уровень жизни населения.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время в глобальном масштабе не прекращается распространение эпидемии коронавирусной инфекции, и это создало серьезные вызовы для снижения уровня бедности. Китай готов совместно с разными странами мира продвигать эти процессы и создавать сообщество единой судьбы. Лидер Китая призвал присутствующих на форуме активизировать обмен опытом в этой сфере, чтобы достичь широкого консенсуса, вселить в мир уверенность в скорейшем достижении успехов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям