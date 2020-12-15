В минувшем ноябре по причинам, не связанным напрямую с заболеванием коронавирусом, в Польше умерло на 70 процентов больше людей, чем в ноябре 2019 года. Дело в том, что польская система здравоохранения не выдерживает испытания COVID-19 - на пациентов с другими болезнями не хватает ресурсов.

"Ковид убивает дважды", - так озаглавили свое расследование журналисты польского издания Dziennik Gazeta Prawna. Из данных, предоставленных им Национальным фондом здравоохранения, следует, что с началом эпидемии уменьшились возможности для лечения заболеваний, связанных с кардиологией, онкологией, пульмонологией. Специалисты зафиксировали на полмиллиона меньше обращений к кардиологам. Более того, кардиологический центр в столице Польши был переоборудован под больных с COVID-19, вследствие чего была заморожена программа опеки над пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Медики бьют в набат: из страха заразиться люди все чаще переносят инфаркты "на ногах", чтобы не идти в больницу. Еще хуже обстоит дело с лечением заболеваний легких: количество пациентов, которым была оказана помощь в стационаре, уменьшилась за восемь месяцев на сорок процентов из-за того, что теперь большинство специализированных отделений в больницах занимается последствиями коронавируса. Онкологи сообщают, что, из-за отсутствия регулярных обследований, на треть меньше злокачественных новообразований обнаруживают на ранних стадиях. По словам медиков, все больше людей попадают сегодня в больницы с запущенными заболеваниями. Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, не пощадил и другие области медицины, в том числе психиатрию. Но здесь количество обращений к врачам, наоборот, выросло, а вот оказать помощь негде.

Профессор Варшавского медицинского университета Болеслав Самолински сообщил журналистам, что власти страны также обращают внимание на "смертельную" статистику. По его словам, в стране принимаются меры для того, чтобы в январе ситуация начала приходить в норму. "Минздрав обещает отделить пациентов с коронавирусом от остальных, чтобы они лечились в разных больницах", - сообщил он. Кроме того, власти думают о том, чтобы упразднить ограничения на прием у специалистов и начать массовую диспансеризацию для людей старше 40 лет.

Италия: На кухню через границу

Жители одного из домов в регионе Умбрия из-за пандемии оказались в казусной ситуации долгожданных праздников, которые итальянцы привыкли проводить в кругу большой и дружной семьи. 3 декабря Совет министров Италии принял очередной антивирусный декрет, согласно которому на Рождество и Новый год будет введен запрет на передвижение между регионами и муниципалитетами. Указ рискует внести сумятицу в жизнь многих жителей Апеннин, не только проживающих неподалеку друг от друга, но даже на одной жилплощади. Так, муж и жена, Марианджела и Раффаэле, чье жилище находится на стыке двух деревень в провинции Терни, как законопослушные граждане будут вынуждены заполнять бланк автодекларации для перехода из одной комнаты в другую. Ведь их гостиная находится в Кастель-Вискардо, а кухня уже в Аллероне. В похожем положении оказались сестры Сильвана и Дива Поссьеди, которые живут напротив друг друга на Виа Мадзини. Женщины пока до конца не понимают, как быть с разделяющей их "демаркационной линией". Растерянные родственники, которые тем не менее стараются относиться к происходящему с юмором, всерьез подумывают о том, чтобы поставить праздничный стол прямо на границе двух муниципалитетов.

США: Стоун выбрал "Спутник"

Известный голливудский кинорежиссер Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Троекратный обладатель "Оскара", в эти дни находящийся в России для съемок нового фильма об изменении климата, рассказал, что получил первую дозу препарата "несколько дней назад". Режиссер, которому недавно исполнилось 74 года, не уточнил, где ему сделали прививку, но добавил, ему необходимо будет снова приехать в Россию, чтобы "сделать второй укол" (вакцинация "Спутник V" состоит из двух инъекций. - "РГ"). Напомним, в начале декабря в России началась масштабная кампания по вакцинации от коронавируса.

Свое решение Стоун пояснил тем, что "слышал много положительных откликов" о российском препарате. "Я считаю, что ваша вакцина полезна, не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию, - заявил он в интервью Первому каналу. - То, что Америка сейчас считает Россию и Китай вражескими странами - это безумие, я лично с этим не согласен. Я полагаю, что Россия и Китай - выдающиеся партнеры для США, чтобы вместе строить будущее, но проблема в том, что не все это понимают".