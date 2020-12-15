Нападающий и лидер "Барселоны" Лионель Месси близок к переходу в "Пари Сен-Жермен". По информации французских СМИ, сотрудников клубных магазинов парижской команды предупредили о необходимости подготовиться к переходу Месси.

Ожидается, что в ближайшее время "ПСЖ" выступит с заявлением по этому поводу. Что интересно - "Барселона" попала именно на парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов. Так что не исключено, что Лионель сыграет последние матчи в главном еврокубке за "сине-гранатовых" против будущей команды.

На возможный переход Месси недавно намекнул лидер "ПСЖ", бывший форвард "Барселоны" Неймар.

- Больше всего я хочу снова сыграть с Лео. Думаю, мы сделаем это в следующем году, - заявил Неймар.

Тем временем авторитетный журнал France Football представил символическую сборную мира всех времен. Из ныне действующих игроков в нее вошли Криштиану Роналду и Месси. Полностью эта команда выглядит следующим образом: Лев Яшин (СССР), Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия), Лотар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

- Для меня большая честь быть включенным в эту сборную. Хочу поблагодарить вас за то, что выбрали меня. В этом списке есть настоящие феномены, - написал Месси в "Инстаграме".