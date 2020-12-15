Спад промпроизводства в ноябре замедлился до 2,6%

Промышленное производство в ноябре сократилось на 2,6% к тому же периоду 2019 года и на 0,1% к предыдущему месяцу, сообщает Росстат. За 11 месяцев 2020 года выпуск сократился на 3%, в основном в результате сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Росстат также пересмотрел оценку за октябрь - индекс промпроизводства к тому же периоду прошлого года был уточнен на 0,4 п.п. и составил 94,5%.

В ноябре спад в добыче полезных ископаемых замедлился до -7,6% после -9% в октябре.

Обрабатывающая промышленность после неожиданного ухудшения в октябре (-3,7%) снова перешла к росту в ноябре (+1,1%). Заметно вырос выпуск лекарств и медицинских материалов (+35,5%), готовых металлических (+19,1%) и текстильных (16,7%) изделий.