Станет ли Чернобыль "всемирным наследием"

Вслед за борщом, номинированным недавно Украиной в список мирового нематериального наследия, местные власти решили закрепить за собой и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. О таких планах сообщил министр культуры Александр Ткаченко. "Мы с министерством планируем подать до 31 марта предварительный список в ЮНЕСКО. Чернобыльский комплекс - многие из этих памятников можно будет законсервировать, чтобы иметь возможность консервации и реставрации отдельных объектов места памяти", - озвучил свои планы министр.

Сама же запись была приурочена ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - это официальная памятная дата в честь окончания строительства саркофага над аварийным реактором, которую президент Владимир Зеленский отметил возложением венков. Правда, сами ныне живущие ликвидаторы аварии остались в стороне от торжеств, и главой государства приняты не были. Вероятно, потому, что Зеленскому пришлось бы выслушать жалобы на планомерно снижаемые или вовсе отмененные правительством пенсии, пособия и компенсационный выплаты.

Примерно тот же уровень лицемерия содержит и идея министра Ткаченко, не имеющая отношения ни к наследию, ни к мировой культуре. Например, он предлагает сделать "памятниками" и законсервировать часть оборудования ЧАЭС, портовые краны на берегу Припяти, стоянку радиоактивной техники и другие объекты, не соответствующие ни одному из двенадцати критериев, выдвигаемых ЮНЕСКО, и вдобавок несущие угрозу здоровью. К тому же все эти объекты находятся рядом с хранилищем радиоактивных отходов. Да и сама инициатива признать всемирным наследием последствия техногенной катастрофы выглядит как минимум экстравагантно. Вряд ли подобная мысль посещала умы японских (авария на АЭС "Фукусима") или индийских (катастрофа в Бхопале) чиновников.

Бывший журналист Ткаченко, способствовавший разжиганию гражданской войны на Украине, а ныне обвиняемый в коррупции, умеет считать деньги. Краны и саркофаги - лишь прикрытие для заработка, который открывается с получением заветного статуса от ЮНЕСКО. Министр уже мечтает - и честно об этом пишет, об организованном туристическом сплаве по Припяти, велопрогулках по оставленным людьми селам и прочем экскурсионном сервисе, ставших модными после сериала "Чернобыль", но от того не переставших излучать радиацию, местах. Лицензирование и сопровождение такой деятельности сулит Ткаченко и его министерству немалую прибыль. Кроме того, попытки обвинить в аварии СССР и Россию, все чаще предпринимаемые украинскими политиками, получат дополнительную легитимацию, что хорошо понимает профессиональный пиарщик Ткаченко. Иными словами, речь идет о небезопасной для людей афере, в которой ЮНЕСКО украинские власти предлагают принять участие.