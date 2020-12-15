Станет ли искусственное мясо популярным в России

Западные производители заменителей мяса уверены, что через 15 лет растительные и иные его аналоги вытеснят натуральное. Россияне последние несколько лет все больше придерживаются здорового образа жизни и следят за питанием. Но отказываться от натурального стейка в пользу котлеты из гороха не готовы.

В пандемию выросли продажи традиционных продуктов питания - тех, из которых мы готовим дома, утверждает генеральный директор Союзмолока Артем Белов. Из молочных продуктов больше стали покупать сметану, сыры, сливочное масло. Однако увлечение мира и россиян фудтехпитанием становится все более очевидным. Так, в России наблюдается активный рост потребления растительного молока, говорит эксперт.

Среди новых продуктов, которые пробуют россияне, - растительное мясо, сделанное из бобовых. Вслед за западными компаниями несколько российских объявили о запуске в производство котлет и стейков из гороха или сои, текстурированных под настоящее мясо и даже пахнущих и шкворчащих на сковороде как мясо. В качестве альтернативного белка отдельные стартапы готовы предложить даже белок из насекомых. "Не думаю, что традиционные мясные продукты в обозримом будущем исчезнут", - говорит директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк. Он уверен, что альтернативное мясо или молоко только дополнят меню.

По словам Никитюка, ежесуточно в организм человека, помимо энергии, с пищей должно поступать около 170 биологически активных соединений. Организму все равно, откуда он их получит. Но съесть тоненький кусочек сала со свежим бородинским хлебом точно пойдет на пользу и в удовольствие. Диетолог напоминает еще один закон здорового питания: количество потребляемой энергии с пищей должно равняться ее тратам. По его словам, если раньше солдат царской армии тратил в сутки 6-7 тысяч килокалорий, то сейчас для мужчин средним считается показатель 2-2,1 тысячи килокалорий, а женщин - 1,8-1,9 тысячи.