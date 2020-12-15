Стартовали продажи самых дорогих наушников Apple

На официальном сайте Apple стартовали продажи накладных беспроводных наушников AirPods Max. Это самая дорогая гарнитура от "яблочной" компании - приобрести ее можно за 62 990 рублей (на американском сайте наушники стоят 549 долларов).

Производитель обещает, что владельцы AirPods Max получат "высочайшее качество звука в полной гармонии с волшебной простотой".

Наушники получили функцию активного шумоподавления (для этого используются восемь микрофонов - шесть направлены наружу, два - внутрь), и прозрачный режим (такой же есть в AirPods Pro), а также технологию пространственного аудио, благодаря чему пользователь ощутит объемный звук, как в кинотеатре.

В Apple заявляют, что наушники подойдут всем пользователям. Верхняя часть оголовья AirPods Max сделана из дышащей сетчатой ткани, которая уменьшает давление на голову. Размер регулируется с помощью телескопических дужек. Чашки наушников изготовлены из анодированного алюминия - они могут поворачиваться независимо друг от друга.

Амбушюры в AirPods Max сменные; новую пару можно будет приобрести за 7,5 тысячи рублей.

Внутри наушников есть драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами - их принцип работы схож с динамиками профессиональных колонок. Также в каждом наушнике имеется по десятиядерному чипу Apple H1, от которых зависит качество звука и его реалистичность.

AirPods Max автоматически приостанавливают воспроизведение, когда пользователь их снимает, и возобновляют его, если снова их надеть. Управляется аксессуар колесиком Digital Crown - оно регулирует громкость, переключает треки. Также пользователь сможет отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.

Наушники доступны в пяти цветовых вариантах - "Серый космос", "Голубое небо", серебристом, зеленом и розовом. В комплекте с ними идет чехол Smart Case. Внутри него AirPods Max переходят в режим сверхнизкого энергопотребления, чтобы не тратить заряд аккумулятора.

Производитель обещает, что одного заряда должно хватить на 20 часов музыки, фильмов и разговоров, при использовании шумоподавления и пространственного аудио. А быстрой пятиминутной зарядки через разъем Lightning хватит еще на 1,5 часа работы.