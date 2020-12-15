Тейлор Свифт выпустила второй удививший фанатов альбом за год

Релиз диска McCartney III неожиданно был перенесен на 18 декабря, и Тейлор Свифт нужно было спешить, чтобы сэр Пол не оттянул на себя основное внимание прессы. Не секрет, что артисты перед премьерами учитывают даже такие нюансы. Впрочем, на этот раз Тейлор Свифт могла и не беспокоиться: в 2020 году она и без того собрала наград больше, чем все конкуренты. И может быть, потому тоже, выпустила альбом не для дискотек, а с музыкой, которую от нее уже мало кто ждал.

Ей было чем похвалиться: улыбчивая блондинка стала рекордсменкой главного мирового хит-парада Billboard - ни у кого из певиц не было в нем так много хитов - 113 за всю карьеру. А еще в чарты попали все 16 песен из ее июльского диска folklore. И она была признана "самым продаваемым артистом года" - 2019-го, но и в нынешнем, наверняка будет также. Продала больше всех синглов за 10 лет. Ну и по мелочи: стала триумфатором NME Awards, Apple Music Awards, а на AMA-2020 в родной Америке была признана "артистом года" и "лучшей певицей". В общем можно было выдохнуть и передохнуть.

Но Тейлор поступила неожиданно, возможно, решив, что все лавры она и так собрала. А теперь можно выпустить диск и не для коммерции и хайпа, а для души… В evermore (как и в случае с folklore - правописание с маленькой буквы) уже нет агрессии R&B (благодаря модному стилю с ломанными электронными ритмами и альбому "1989" Свифт фактически и стала певицей № 1 в мире, с баснословными ныне гонорарами). Все новые треки уже красивые, мелодичные, обволакивающие шармом, теплом и негой, а еще - изысканной игрой гитаристов и умеренными электронными тембрами, в которых поровну романтики, света и нежной атмосферности. И, возможно, evermore теперь понравится и самому сэру Полу.

В диске есть и фортепианные стаккато, и спелые многоголосия, и пылкая исповедальность… Ну, а его лучшую песню No body, no crime охотно включили бы и Blackmore"s Night, и даже Dido, Стиви Никс или Шерил Кроу… Софт-рок с элементами фолка - возможно именно так изящно и завораживающе пели и эльфы в сказочном лесу. Все очень красиво, нежно, светло, согревающе. Но уже абсолютно не для танцполов. Зато эти два альбома, уже, конечно, на все времена. Впрочем, особенно актуальны они в нынешние - не простые, переполненные событиями связанными с COVID-19. И поэтому, наверно, тоже, в новых песнях Тейлор Свифт любви, надежды, утешения и убеждения в том, что у людей из разных стран все еще будет хорошо…

Вот так, задумавшись о том, что происходит вокруг, эта, как раньше казалось, беззаботная блондинка и записала свой самый лучший альбом. Потом, наверно, вернется к музыке ритмам. Наступит ведь время и для этого?!

Прямая речь

Тейлор Свифт:

- Мы словно стояли у кромки леса альбома folklore. И у нас был выбор: развернуться и пойти обратно или продолжить путешествие в чащу этой музыки. И мы решили углубиться в этот лес… Мне безумно понравился эскапизм… И то, с какой теплотой вы приняли в свою жизнь фантастические ландшафты, трагедии и эпопеи о потерянной и обретенной любви.