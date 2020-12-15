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15.12.2020 21:14
Рубрика: Власть

Гроза всех субмарин

Минобороны заключило новый контракт на поставку шести корветов, способных нести "Цирконы"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Министерство обороны РФ в рамках реализации гособоронзаказа-2021 заключило новый контракт на поставку серийной партии корветов с публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод". Об этом во вторник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В соответствии с условиями госконтракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 год получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

Отмечается, что наличие в составе ВМФ России корветов указанных проектов позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, а также возможности по защите военно-морских баз, морского побережья и различных морских коммуникаций.

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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"Строящиеся корветы по целому ряду технических характеристик и составу вооружения не имеют аналогов в мире, кроме того, они обладают большим модернизационным потенциалом", - подчеркнули в военном ведомстве.

Корветы, которые будут построены для нужд флота, - это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом "Редут" и современным противокорабельным комплексом "Уран". Кроме того, они будут вооружены противолодочным комплексом "Пакет-НК" и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон".

На днях сообщалось, что корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил госиспытания. Передача Тихоокеанскому флоту его намечена на 25 декабря. "Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов проекта 20380. Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек.

У строящихся корветов по ряду технических характеристик и составу вооружения нет аналогов в мире

Корвет предназначен для борьбы с надводными кораблями и субмаринами противника в ближней морской зоне, а также для патрулирования и артиллерийской поддержки морского десанта. Он вооружен ракетами "Калибр", в перспективе - гиперзвуковыми "Цирконами".

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