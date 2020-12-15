Только оригинал: возможно ли убрать поддельные лекарства и продукты питания с прилавков?

Приходя в супермаркет или аптеку, российские потребители редко задумываются об оригинальности товаров. Кажется, что все, что лежит на прилавке, так или иначе проходит проверки, и фальсификации быть не должно.

Однако это не так: доля нелегального оборота во многих сферах значительна. Недавно полиция Москвы вычислила преступников, подделывающих ювелирные изделия Cartier и Van Cleef & Arpels -стоимость изъятых изделий, по оценкам МВД России, превышает 10 миллионов рублей.

Другой пример: в 2020 году россияне потратили 63 миллиарда рублей на поддельные кроссовки, посчитали аналитики компании BrandMonitor. На оригинальную обувь у жителей страны ушло 150 миллиардов. По данным экспертов, примерно 70% товаров из магазинов в социальных сетях - это копии. Однако фейковые вещи продаются не только в социальных сетях, но и в обычных магазинах.

Подделывают не только драгоценности и брендовую одежду. Фейковыми могут быть лекарства и даже продукты питания. Фальсифицированная продукция в той или иной степени присутствует во всех отраслях промышленности. Такие продукты опасны для здоровья потребителей, а, кроме того, "теневые" производители не платят налогов и таможенных сборов и нарушают интеллектуальные права. Сегодня доля контрафакта эффективно вычисляется при помощи маркировки.

"По тем видам продуктов, по которым правительство уже ввело систему цифрового мониторинга или планирует сделать это в ближайшее время, доля нелегального оборота очень значительна. По минеральной воде она составляет около 30%, на рынке парфюмерии - около 60%, или несколько сотен миллиардов рублей в год" - рассказывает заместитель директора Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Сергей Плаксин.

Более точная статистика есть по товарам, на которых система маркировки работает уже какое-то время. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (совместный проект USM Алишера Усманова, ГК "Ростех" и "Элвис-Плюс Групп" Александра Галицкого). Пилотные проекты по маркированию различной продукции в стране реализуются с 2016 года. Тогда система стала обязательной для изделий из меха, в июле 2020 года - для табака, лекарств и обуви, в октябре QR-кодами обзавелись парфюмерия, фототовары, шины и покрышки. В 2021 году маркировка будет введена для продукции легкой промышленности и молочных продуктов.

"За первый год действия маркировки в сегменте меховых изделий легальный товарооборот увеличился в 10-13 раз. В табачной отрасли за 2020 год уже легализовались 18 производителей. Поступления акцизов в бюджет за восемь месяцев этого года выросли на 17,5 %, это около 60 миллиардов рублей. При этом определить реальные объемы незаконного оборота практически невозможно. После введения маркировки мы увидели, что объем рынка в разы больше первоначальных оценок экспертов, а соответственно - и масштабы незаконного оборота тоже" - рассказывает сопредседатель комитета по цифровым инициативам российской Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова.

Например, за время реализации пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов оборот фальсифицированных и контрафактных лекарств снизился в 2,5 раза, а рынок некачественных дорогостоящих онкологических препаратов сократился в десятки раз.

К лекарствам в последнее время по понятным причинам было приковано особое внимание. В апреле, а затем в сентябре-октябре в аптеках наблюдался дефицит некоторых антибиотиков, противовирусных препаратов и даже противомалярийных таблеток. Злые языки связали нехватку препаратов с введенной 1 июля обязательной маркировкой лекарств, однако эксперты с этой позицией не соглашаются. Проблемы с поставками лекарств в аптеки совпали по времени с волнами коронавируса. Тогда напуганные пандемией покупатели скупали все: парацетамол, антибиотики, таблетки от кашля, барсучий жир, градусники. Предсказать такой спрос оказалось непросто, а маркировка стала для некоторых игроков фармацевтического бизнеса последней каплей в череде неудач. Да и усиление государственного контроля за оборотом лекарств многим из них пришлось не по вкусу. В итоге пострадали все: и потребители, оставшиеся без лекарств, и честный бизнес, понесший репутационный ущерб, и государство, которое обвинили в возникновении дефицита.

Ситуация в очередной раз доказала: контроль над продукцией, которая попадает на прилавки, и ее количеством важен и государству, и бизнесу, и потребителю. Эксперты убеждены, что наиболее эффективный инструмент для этого - именно маркировка, которая позволяет не пропускать на рынок недоброкачественные товары или автоматически изымать их из продажи, управлять ценообразованием, резервами и запасами. А кто же это заплатит? На самом деле, согласно расчетам НИУ ВШЭ, повышения цен на товары на фоне полноценного введения маркировки не предвидится. Дополнительная стоимость распределиться между всеми участниками цепочки производства и поставки товара и не скажется на ценах для потребителей. Напротив, маркировка позволяет контролировать ценообразование в товарной цепи и следить за картельными сговорами, превышением допустимых цен, созданием искусственного дефицита - этот инструмент позволяет регуляторам выявлять подобные явления и принимать оперативные решения.

Что же получит бизнес? Для добросовестных производителей и дистрибьюторов верификация от государства станет важным каналом привлечения покупателей и позволит избежать упущенной из-за продавцов фальсифицированных товаров выгоды. К тому же маркировка позволит вывести поставки на мировой уровень из-за соответствия сертифицированных товаров международным требованиям.

Да и в целом в вопросе импорта и экспорта товаров цифровая маркировка играет важную роль. По словам вице-президента объединения предпринимателей "Опоры России" Павла Сигала, она поможет остановить ввоз иностранных немаркированных товаров, и это увеличит прибыль официальных производителей на 50-75%. А это значит, что они смогут увеличить производство, будут платить больше налогов и предоставлять больше рабочих мест. Сегодня существованию рынка контрафактных товаров во многом способствует то, что ввоз товаров в РФ недостаточно хорошо контролируется.

"Есть приверженцы радикального мнения: маркировка не нужна, мол, невозможно контролировать настоящие серые обороты - и поэтому не удастся побороть рынок контрафактной продукции. А соответственно, зачем заставлять предприятия платить, - рассказывает советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. - Мы придерживаемся взгляда, что, если это не накладывает непомерные издержки для бизнеса, маркировка может существовать, так как проблема контрафакта, в основном импортного, действительно есть. И от этого проигрывают наши производители, те, кто работает по правилам".

Для честного бизнеса, участвующего в процессе маркировки товаров, будут действовать и другие преференции, которые сейчас активно обсуждаются в правительстве: упрощенная процедура получения субсидий из бюджета, льготный порядок получения беспроцентной отсрочки уплаты ввозного НДС и многое другое. Важно и то, что статистика потребления товаров станет прозрачной и более прогнозируемой.

Сегодня бизнес занимается подготовкой предложений для наиболее эффективной работы системы: проводятся вебинары и консультации, создаются рабочие группы, в рамках которых проходит апробация и анализ бизнес-процессов, связанных с полным введением маркировки.

"Внедрение инструментов маркировки и отслеживаемости товаров требует тестового периода: необходимо создать четкую систему в виде программного обеспечения, наладить эту систему на компьютерах, наладить систему у производителей, поставщиков, государства. И только после тестового периода запускать все в работу" - рассказывает о процессе глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

У большинства розничных компаний уже есть все, что может понадобиться для работы с маркированными товарами: принтеры, двухмерные сканеры штрихкодов, онлайн-кассы, электронная подпись. Остается только зарегистрироваться в системе маркировки и объединить с ней свою систему учета. Для производителей и дистрибьюторов разработаны готовые решения, которые помогут в нанесении на товары средств идентификации, агрегации, сериализации, складских операциях.