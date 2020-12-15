Видео: Паралитика научили управлять роборуками с помощью мозговых сигналов

Американские ученые научили парализованного пациента управлять роборуками с помощью своего мозга. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

У Роберта Хмилевски парализовало руки и ноги после произошедшего с ним более 30 лет назад несчастного случая. Два года назад исследователи из лаборатории прикладной физики университета во время 10-часовой операции имплантировали в область сенсомоторной коры его мозга пластины с микроэлектродами. Они позволяют считывать моторные сигналы и стимулировать сенсорную кору. Так ученые решили научить пациента пользоваться двумя роборуками. Причем не только управлять ими, но и ощущать то, к чему они прикасаются.

Меньше, чем за год Хмилевски научился двигать роборуками, а сейчас сумел освоить даже точные действия - пользоваться ножом и вилкой за обеденным столом. Так он впервые за долгое время сам накормил себя десертом.

- Это круто. Как же я хотел иметь возможность делать больше, - сказал Хмелевски после того, как мысленно приказал роботизированным рукам отрезать и скормить ему кусок пирожного.

Как это работает? Компьютер считывает сигналы с моторной коры и посылает их в роборуки, которые начинают выполнять определенные действия.

- Наша конечная цель - упростить выполнение таких действий, как прием пищи, заставить робота выполнять одну часть работы и предоставить пациенту возможность определять детали: какую пищу съесть, где нарезать, каких размеров должен быть отрезанный кусок, - пояснил старший робототехник Дэвид Хендельман.

По словам ученых, в будущем с помощью роборук они планируют расширить количество видов повседневной активности и обеспечить пациенту обратную сенсорную связь, чтобы он смог успешно выполнить задачу, не полагаясь при этом на зрение.

- Идея состоит в том, чтобы он мог почувствовать то, что делает, как это происходит у здоровых людей, которые, например, не глядя завязывают шнурки, - подытожил нейробиолог Франческо Теноре.