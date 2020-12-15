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15.12.2020 16:55
Рубрика: Культура

Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа

Текст: Наталья Лебедева

После того, как в театрах ввели более жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса и разрешили заполнять зрительные залы лишь на 25 процентов, в Большом театре все билеты на спектакли раскупаются буквально за полтора - два часа. Об этом гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
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"Если раньше, когда мы продавали полный зрительный зал, какое-то время билеты были на сайте, и можно было в течение недели - десяти дней, а иногда даже двух-трех недель приобрести эти билеты с момента начала продажи. То сегодня, когда мы только выбрасываем билеты в продажу, они фактически за полтора - два часа исчезают", - пояснил он.

Владимир Урин также отметил, что все спектакли, запланированные на каникулы, должны состояться. Однако напомнил, что театр - это живой организм, который существует в реальной ситуации города. "К сожалению, у нас есть болезни, люди заболевают. Если это будет связано с болезнью, то, может быть, какие-то спектакли придется отменить", - добавил он.

Культура Театр Музыкальный театр Большой театр

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