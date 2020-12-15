Устройства, оберегающие водителей от засыпания за рулем, снизили аварийность в столице на 20 процентов

Сейчас в правительстве проходит экспертизу проект поправок в закон "О безопасности дорожного движения" - за руль могут садиться уже молодые люди с 17 лет, а управление грузовиками доверят только опытным водителям. В очередной раз меняются некоторые правила для участников движения, но при этом остаются аспекты безопасности, которые, скажем так, недостаточно прописаны в рамках правового регулирования, при том, что требуют самого пристального внимания. Речь идет о мониторинге состояния водителей общественного транспорта, по вине которых случается немало аварий, в том числе с трагическим исходом.

Статистика констатирует пугающие факты - жертвами ДТП становятся около 1,25 миллиона человек в год во всем мире. Что касается России, то и здесь цифры впечатляющи - число погибающих на дорогах за год сравнимо с населением какого-нибудь провинциального города или даже нескольких. По данным СМИ, за пять лет на российских дорогах лишилось жизни около 90 тысяч человек, более миллиона получили ранения.

Но вот настораживающий факт - в среднем каждое пятое ДТП в мире происходит по вине водителей, уснувших за рулем. Аналитики определили причины, по которым в первую очередь в зону риска попадают профессиональные водители, вынужденные проводить за рулем много времени. Здесь и специфика работы, нарушающая привычный ритм жизни, и недостаточная самооценка своего состояния, а порой и просто легкомыслие. И советы, как не уснуть за рулем - от прослушивания музыки, поедания сухариков до глотания таблеток, далеко не всегда трудягам помогают.

Новые отечественные технологии по обеспечению безопасности социально значимых объектов несколько лет назад начали осваивать разработчики прикладных решений на базе машинного интеллекта. И создали современные системы помощи водителям общественного транспорта. Например, на базе исследовательского проекта, стартовавшего в 2015-м году для поиска решения проблемы засыпания и потери внимания водителей, была сформирована Группа компаний "КСОР", которая занялась разработкой системы мониторинга состояния сидящего за рулем человека. И вот, начиная с 2019 года систему "Антисон" начали внедрять службы московского общественного транспорта (ГУП "Московский метрополитен" - 1484 устройства и ГУП "Мосгортранс" - более 7000 устройств). Сегодня системой предотвращения засыпания водителей оборудованы 9 тысяч единиц городского транспорта, что помогло избежать десятков потенциально опасных инцидентов. Кстати, в таком масштабе ее нет ни у кого в мире. В ближайших планах - развивать и расширять систему, например, мониторинг салона - считать пассажиропоток, искать оставленные предметы.

Система мониторинга состояния водителей, установленная в автобусах "Мосгортранса", позволила примерно на 20 процентов снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов, сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов. В интервью телеканалу "Москва-24" он сказал: "Мы одни из первых, кто в России ввел эту систему в общественный транспорт. Прежде всего - для заботы о водителе".

Так что же собой представляет эта система, не дающая уснуть за рулем, и не восприняли ли ее водители как средство тотального слежения? Устройство внешне напоминает традиционный видеорегистратор, однако контролирует он лишь подвижность определенных лицевых точек. Камера в кабине сканирует лицо водителя и определяет характерные паттерны поведения, сигнализирующие о состоянии усталости, а также другие признаки, по которым можно судить о повышенном риске потери внимания. Например, частое зевание, взгляд в сторону, определенное положение головы и век, характерная мимика и поведение. В частности, если водитель не смотрит на дорогу в течение пяти секунд, либо более двух секунд едет с закрытыми глазами, в кабине раздастся звуковой сигнал, а также срабатывает специальное световое оповещение. Диспетчеры проверяют инцидент в режиме онлайн. По итогам проверки водителя могут снять с маршрута или направить на дополнительное медицинское обследование. В конечном итоге достигается главная цель - безопасность пассажиров.

Кстати, похожим образом работают системы распознавания лиц, которые в последнее время активно внедряются в столице. В основу положены технологии компьютерного зрения, а точнее - алгоритмы многослойных нейронных сетей для анализа состояния водителя.

Надо отметить, что работу над информационной платформой разработчики постоянно продолжают, обновляются алгоритмы нейросети. Например, в пандемию специалисты оперативно "дообучили" алгоритм, и теперь он работает с высокой точностью, даже если водитель в маске.

Как всегда бывает при внедрении нового, не все московские водители однозначно восприняли установку системы мониторинга в салонах автобусов, хотя она не мешает работе, бесконтактна - ее не надо надевать на голову или на руку. Некоторые водители восприняли заботу о своей безопасности как меры контроля. Появились случаи вандализма - камеры заклеивали, ломали, отвинчивали. Пришлось восстанавливать оборудование, вести разъяснительную работу, а то и принимать дисциплинарные меры. Со временем число инцидентов и случаев вандализма значительно упало. В конце-концов люди оценили заботу о собственной безопасности.

Все идет к тому, что для совершенствования управлением средствами повышенной опасности с 2021-22 годов все модели авто должны будут выходить с конвейера оборудованные подобными системами мониторинга состояния водителей.

Справка

Устройства "Антисон" начали внедрять в Мосгортрансе с конца декабря 2019 года. На текущий момент ими оборудованы более 95% подвижного состава, оснащено 7668 транспортных средств.

В 2019-м году КСОР выиграла крупные сервисные контракты (на 3 года) для ГУП "Мосгортранс" и ГУП "Московский метрополитен" общим объемом более 2 млрд. рублей. В метро планируется обновить устройства следующей серийной модели 3.0 - более надежной и долговечной. Запущены пилотные проекты с ведущими в своих отраслях компаниями: РЖД (прошли отбор среди 700 проектов), Магнит, Сладкая Жизнь+.