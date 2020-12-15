В "Аэрофлоте" предусмотрели выделенные места для пассажиров, отказавшихся носить маску

"Аэрофлот" предусмотрел выделенные места для пассажиров, которые откажутся использовать маску после закрытия дверей.

- Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому, для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места. Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера, - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря авиакомпании Юлии Спиваковой.

При этом в авиакомпании не уточнили, о каких именно местах идет речь и в какой части салона они будут располагаться.

Накануне в "Аэрофлоте" заявили о том, что усиливают контроль за соблюдением масочного режима на борту. В авиакомпании напомнили, что пассажиры обязаны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снимать маску в течение полета можно только для ее замены и во время приема пищи.

В настоящее время большинство авиакомпаний просят своих пассажиров во время всего полета использовать маски и другие средства индивидуальной защиты.

Например, если вы путешествуете с Emirates, то маску необходимо носить во время посадки в самолет, на протяжении всего полета, а также при выходе из самолета. Это правило не распространяется на детей младше 6 лет, а также на пассажиров, имеющих определенные проблемы со здоровьем. Кстати, пассажиры, прибывающие в Дубай, на борту получают гигиенический набор, в который входят перчатки, медицинская маска, санитайзер для рук и антибактериальные салфетки, а бортпроводники сменили униформу на полные комплекты средств индивидуальной защиты.

В Qatar Airways требуют, чтобы все пассажиры носили маску в самолете и в аэропорту. Но это еще не все. В авиакомпании сделали обязательным ношение лицевых экранов для пассажиров экономического класса на протяжении всего полета (кроме времени приема пиши). Лицевые экраны будут выдаваться в аэропорту. Они также должны быть надеты во время посадки и выхода из самолета.

Если вы летите с British Airways, то вам нужно будет носить маску все время в аэропорту и на борту самолета, если вас нет в государственном списке освобожденных лиц. Более того, в авиакомпании напоминают о том, что маска может выполнять защитные функции до четырех часов, поэтому необходимо заранее убедиться, что вы взяли с собой в поездку достаточное количество масок. В самолете вам разрешается снимать маску на время приема пищи. Во всех остальных случаях маска должна постоянно закрывать нос и рот.

Маски необходимо носить и на всех рейсах Air France. В авиакомпании отмечают, что использование медицинской маски обязательно на борту самолетов. У вас должна быть маска с момента прибытия в аэропорт, на борту самолета и в течение всего вашего путешествия. Без маски в посадке в самолет вам будет отказано.

Строго с этим и во время полета с American Airlines. Если вы откажетесь надеть маску, вам может быть отказано в посадке на борт.