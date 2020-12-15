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15.12.2020 05:45
Рубрика: В мире

В Берлине задержан подозреваемый в ограблении сокровищницы "Зеленый свод"

Текст: Максим Макарычев
В Берлине задержан один из подозреваемых в ограблении сокровищницы "Зеленый свод". Это 21-летний Мохамед Реммо. Его задержали в многоквартирном доме в районе Берлин-Нойкельн, сообщает Bild со ссылкой на представителя ситуационного центра полиции Дрездена.

Напомним, 25 ноября 2019 года воры ворвались в историческую часть сокровищницы музея Дрездена, отключив сигнализацию и взломав оконную решетку, и похитили уникальные драгоценности. Полиция в ходе следствия выяснила, что музей ограбили два члена так называемой "криминальной семьи Реммо", известного берлинского клана, братья-близнецы Мохамед и Абдул. Последний все еще в бегах.

Фото: Reuters
Арестованы подозреваемые по делу о похищении бриллиантов из музея Дрездена

В середине ноября во время масштабной операции в Берлине-Нойкельне полиция арестовала трех человек, которые также являются членами клана. Главные подозреваемые задержаны не были. Уже тогда следователи заявили, что не ожидают найти драгоценности в обыскиваемых квартирах и гаражах. По словам представителя полиции Дрездена Томаса Гайтнера, через год после ограбления потребуется удача, чтобы найти хотя бы одно из сокровищ, которые, по всей видимости, уже переправлены за границу. Из музея были похищены 94 раритета - предметы из трех наборов с украшениями XVIII века. Среди них - бриллиант "Саксонский белый" и польский орден Белого Орла, инкрустированные алмазами и бриллиантами.

В январе этого года в даркнете было размещено сообщение неизвестных о том, что они согласны вернуть коллекцию за девять миллионов евро, однако выйти на след злоумышленников так и не удалось. С кланом Реммо связаны и другие запоминающиеся криминальные истории. В феврале этого года два члена клана были приговорены к тюремному заключению за участие в краже 100-килограммового золотого слитка из берлинского музея Боде.

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