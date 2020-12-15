В Эстонии "Мать года-2013" приговорили к тюрьме за насилие над детьми

В Эстонии обладательницу титула "Мать года - 2013" приговорили к 4,5 годам тюремного заключения за насилие над своими приемными детьми. От рук женщины пострадали пять детей в возрасте от 9 до 17 лет.

Пярнуский уездный суд признал 68-летнюю Малле Кобин виновной в незаконном лишении детей свободы и причинении им телесных повреждений. Как удалось доказать обвинению, женщина избивала детей ногами и руками, часто держала взаперти по несколько дней. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году.

Титул "Мать года" Кобин получила в 2013 году, тогда она воспитывала пятерых родных и 12 приемных детей. Кроме почетности титула в 2014 году она получила орден Эстонского Красного Креста за большой вклад в деятельность, направленную на защиту детей.

Следствие доказало, что в период с 2016 по 2019 гг. Кобин жестоко обращалась со своими приемными детьми. Данные о жуткой ситуации в семье были получены от сотрудников департамента социального обеспечения.