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15.12.2020 20:42
Рубрика: Власть

Особо опасная служба

Под госзащиту возьмут гражданских служащих и росгвардейцев
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Включить в перечень лиц, подлежащих госзащите, новые категории граждан предложили в правительстве России. Во вторник в Госдуму был внесен правительственный законопроект, согласно которому под охрану со стороны государства смогут брать гражданских служащих Вооруженных сил России и органов внешней разведки. В настоящее время госзащита положена только имеющим статус военнослужащих указанных силовых ведомств. В то же время в них трудятся люди гражданских специальностей, которые наряду с военными выезжают в "горячие точки" и участвуют в операциях Службы внешней разведки. Наглядный пример - водители и переводчики, которые бок о бок с военными работают в Сирии фактически на передовой боевых действий.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В кабмине отмечают, что гражданские госслужащие наравне с военным привлекаются к мероприятиям по борьбе с терроризмом, в том числе к участию в военной операции в Сирии, к спецоперациям по обеспечению безопасности РФ. "В то же время в отличие от отдельной категории военнослужащих на них не распространяются положения Федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", - пояснили разработчики.

Фото: Photoxpress
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Проектом уточняется, что госзащите подлежат также сотрудники войск Росгвардии. Отмечается, что действующая редакция закона допускает толкование, в соответствии с которым госзащите подлежат только сотрудники центрального аппарата Росгвардии. При этом уже "фактически применяются меры госзащиты к военнослужащим и сотрудникам войск Росгвардии, принимающим участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью".

"Это, несомненно, правильно, потому что чем больше у человека гарантий его безопасности, тем свободней он выполняет свои служебные обязанности, - прокомментировал "РГ" член высшего совета движения "Сильная Россия", генерал ФСБ Александр Михайлов. - Человек, который знает, что у него нет никакого прикрытия по окончании операции, он еще подумает, принимать участие в ней или нет. По факту сегодня одна категория участников спецопераций защищена, а другая - нет.

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