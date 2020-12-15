В кабмине отмечают, что гражданские госслужащие наравне с военным привлекаются к мероприятиям по борьбе с терроризмом, в том числе к участию в военной операции в Сирии, к спецоперациям по обеспечению безопасности РФ. "В то же время в отличие от отдельной категории военнослужащих на них не распространяются положения Федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", - пояснили разработчики.

Проектом уточняется, что госзащите подлежат также сотрудники войск Росгвардии. Отмечается, что действующая редакция закона допускает толкование, в соответствии с которым госзащите подлежат только сотрудники центрального аппарата Росгвардии. При этом уже "фактически применяются меры госзащиты к военнослужащим и сотрудникам войск Росгвардии, принимающим участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью".

"Это, несомненно, правильно, потому что чем больше у человека гарантий его безопасности, тем свободней он выполняет свои служебные обязанности, - прокомментировал "РГ" член высшего совета движения "Сильная Россия", генерал ФСБ Александр Михайлов. - Человек, который знает, что у него нет никакого прикрытия по окончании операции, он еще подумает, принимать участие в ней или нет. По факту сегодня одна категория участников спецопераций защищена, а другая - нет.