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15.12.2020 17:19
Рубрика: В мире

В Японии убийцу девяти человек приговорили к смертной казни

30-летний японец Такахиро Сираиси, убивший, по данным обвинения, девять человек за два месяца, приговорен судом к смертной казни, передает Газета.Ru со ссылкой на местное агентство Kyodo. Среди прочего прокуратура отметила, что Сираиси еще и расчленял тела своих жертв, а также хранил их останки - при обыске были обнаружены головы и другие фрагменты тел.

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Как установили следователи, злоумышленник совершал свои преступления в префектуре Канагава вблизи Токио в 2017 году. Восемь из девяти его жертв - девушки от 15 до 25 лет. Некоторые из них планировали суицид и обсуждали это в соцсетях, где с ними и знакомился будущий убийца.

Задержали его случайно: брат одной из его жертв прочел ее переписку с Сираиси, которого девушка рассматривала как партнера по совместному самоубийству.

Полиция заинтересовалась перепиской и вскоре вышла на след убийцы. О мотивах злоумышленника не сообщается.

В мире Восточная Азия Япония

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