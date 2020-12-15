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15.12.2020 20:05
Рубрика: В мире

В Южной Корее начались реформы полиции, разведки и прокуратуры

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Во вторник 15 декабря президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин подписал указ о вступлении в силу "трех законов о реформировании следственных структур". Согласно этим законам, в Корее сильно изменятся полномочия Национальной разведывательной службы (НРС), полиции, прокуратуры, а также будет создана новая следственная структура, которая будет заниматься преступлениями среди высокопоставленных чиновников.
Фото: iStock
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Если говорить совсем точно, то речь идет о вступлении в силу одного нового закона - Закона о Комитете по расследованию преступлений среди высокопоставленных чиновников - и поправкам к двум уже действующим законам - Закону о НРС и Закону о полиции. Эти законы и поправки к ним были одобрены 10 декабря в ходе заседания Национального собрания (парламента) Республики Корея, а пять дней спустя президент Мун подписал указ об их вступлении в силу, после чего они сразу стали действовать.

Основной идеей этих новшеств стало перераспределение полномочий между ведущими следственными органами. У главной спецслужбы страны - НРС, а также прокуратуры значительно сокращены полномочия, которые переданы полиции и новому комитету. Так, НРС запрещено заниматься работой по выявлению просеверокорейской деятельности внутри страны, что перейдет теперь в список обязанностей полиции. НРС, которая сочетает функции разведки и контрразведки, теперь запрещено работать в Южной Корее за исключением некоторых областей (борьба с терроризмом, международная преступность и пр.). Эти ограничения полномочий НРС стали следствием скандалов, когда разведка ранее была уличена в попытке вмешательства во внутреннюю политику под предлогом обеспечения национальной безопасности. В частности, НРС на президентских выборах в 2013 г. была на стороне противников Мун Чжэ Ина, когда в итоге победила представитель консервативного лагеря Пак Кын Хе.

Хотя полномочия полиции Кореи расширены, но теперь она сама разделена на две большие структуры - национальную и местную (муниципальную) полицию. Одновременно в рамках общей структуры полицейских органов создается и Государственный следственный центр.

Прокуратура же потеряет право заниматься расследованием преступлений высокопоставленных госслужащих. Данная сфера теперь входит в сферу деятельности нового органа - Комитета по расследованию преступлений среды высокопоставленных чиновников. Следователи Комитета будут выявлять, изучать и расследовать правонарушения всех госслужащих, уровня выше 3-го ранга (уровень директора департамента министерства), включая заместителей министров, министров, премьер-министра, спикера парламента, президента страны. К высокопоставленным госслужащим отнесены также прокуроры, судьи, руководство Центрального избирательного комитета, ведущих контролирующих финансовых органов и пр.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Данные реформы вызывали большое недовольство в среде консервативной оппозиции, которая считает, что из-за сокращения полномочий НРС в Южной Корее будут себя вольготно чувствовать северокорейские шпионы, тогда как полиция из-за отсутствия соответствующего опыта не сможет осуществлять необходимую в этом направлении работу.

Тем не менее НРС удалось сохранить свое нынешнее название. Ранее планировалось, что Национальную разведывательную службу переименуют в Службу внешней безопасности и разведки Кореи, что будет символизировать разрыв с "порочным прошлым" и новый "чистый" старт без вмешательства во внутреннюю политику. Однако в конце концов было решено сохранить нынешнее наименование - Национальная разведывательная служба Республики Корея.

Не понравилась оппозиции идея с отдельным Комитетом по расследованию преступлений высокопоставленных госслужащих. Многие депутаты были уверены, что прокуратура справляется с этой работой. Однако правящий лагерь, представители которого имеют в парламенте убедительное большинство, смог единолично добиться принятия необходимых законов и поправок.

В мире В мире Восточная Азия Южная Корея

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