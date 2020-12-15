В Киргизии по подозрению в незаконном обогащении задержан судья Верховного суда

Судья Верховного суда Киргизии Камиль Осмоналиев подозревается в незаконном обогащении. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе Госкомитета нацбезопасности (АКС ГКНБ) КР. По данным ведомства, получено согласие Совета судей республики на привлечение подозреваемого к уголовной ответственности, ему избрана мера пресечения на период следствия в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ.

Как рассказали в АКС ГКНБ, Камиль Осмоналиев был обязан декларировать свое имущество в соответствии с законодательством. "Не имея соответствующих источников дохода, он приобрел многочисленные объекты, в том числе элитную недвижимость, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие отделы в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса.

Камиль Осмоналиев не производил регистрацию гражданско-правовых сделок в государственных органах, а в отдельных случаях оформлял необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, которые, в свою очередь, не имели каких-либо подтвержденных источников дохода.

Установлены регулярные поездки судьи и его близких родственников в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии и США.

Также Камиль Осмоналиев своим решением отменил декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье Максима Бакиева, тем самым нанес многомилионный ущерб государству. За это решение судья получил часть активов, подлежащих национализации, в качестве вознаграждения", - объяснили в госкомитете.