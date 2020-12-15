В Минске обсудили сотрудничество с Россией в сфере образования

Шагами за горизонт называют эксперты в Москве и Минске совместную программу Союзного государства в области образования, науки и молодежной политики, которая, благодаря устойчивому сотрудничеству, развивается системно и динамично. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и первым замминистра просвещения России Дмитрием Глушко.

В белорусской столице, информирует БЕЛТА, во вторник проходит совместное заседание коллегий отраслевых министерств двух стран. На нем рассматриваются перспективы взаимодействия в сферах образования и науки и подготовлены к подписанию документы о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

Выделяя важнейшие формы кооперации, Петришенко, в частности, сделал акцент на эффективности контактов между регионами Беларуси и России. И "в каждом соглашении, которое подписывает белорусское правительство, в обязательном порядке есть образовательная составляющая. Действует ряд межправительственных и межведомственных соглашений, программ, которые позволяют нам развивать сотрудничество, а между вузами успешно реализуются договоры прямого обмена".

Подчеркнув наличие на пространстве СГ совместных подходов к формированию образовательных программ, вице-премьер РБ поблагодарил своих российских коллег "за содействие в развитии сотрудничества в сфере науки и технологий и формирования общего образовательного пространства".

В Беларуси, по словам Валерия Фалькова, созданы благоприятные условия для работы филиалов вузов РФ: Российского государственного социального университета и Российского экономического университета им. Плеханова. В этой связи он высказался за дальнейшее расширение взаимодействия в этой сфере, разрабатывая, в том числе, и совместные молодежные проекты.