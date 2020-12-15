В Минске зажглись огни новогодних елей

Сразу сто километров иллюминационных линий и свыше трех тысяч гирлянд украсили двухмиллионную белорусскую столицу за две недели до наступления Нового года, информирует БЕЛТА, уточняя, что в Минске зажгли во вторник огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию.

От наступающих торжеств хочется ожидать и визуальных сюрпризов, отмечают обозреватели. В этот раз, например, главную елку на Октябрьской площади, уточняет агентство, решили украсить не только светодиодной гирляндой и пиксельной сеткой, благодаря которой можно создавать красивые цветовые эффекты, но и оригинальными игрушками, созданными по эскизам мастеров крупных предприятий. А в результате романтического волшебства новогодняя красавица стала переливаться сотней разноцветных огней, утверждают первые свидетели рождественской красоты.

А рядом с габаритными арками и фотозонами из ледяных глыб и саней, расцвеченными отблесками Луны, стали переливаться причудливыми всполохами световые композиции заснеженных деревьев. Вспыхнули пестрыми огнями заманчивые лесные красавицы и в других районах столицы.

Новогоднее чудо из местных лесов на площадки Независимости, например, засверкало в этом году бордово-золотыми огнями в обрамлении щедрого числа новогодних игрушек и праздничных подарков. А на проспекте Победителей праздничные атрибуты, информирует агентство, выполнили на этот раз в серебряных, синих, фиолетовых тонах, которые дополнили новым арт-объектом - снеговиком на ледяной глыбе.

Многие знакомые по прошлым торжествам украшения, констатируют памятливые горожане, в этом году решили поменять свои адреса. Скажем, елка из шаров, которая красовалась в прошлом году перед столичной ратушей, засветилась возле цирка, а световые украшения с Октябрьской площади теперь расположились перед спорткомплексом "Чижовка-Арена".

А всего в столице в этот вечер включено свыше полутора тысяч световых мотивов, 300 ярких конструкций и 64 объемных фигур, которые будут радовать минчан и гостей столицы до 15 января. В будние дни все эти огни будут напоминать о торжествах до полуночи, а на Рождество, в Новый год и на Старый новый год они будут светить всю ночь.