В Могадишо проходят массовые антиправительственные митинги

В столице Сомали Могадишо проходят массовые антиправительственные митинги. Как сообщает местное издание Somali Guardian, между участниками протестов и силами правопорядка возникла перестрелка, в результате которой ранения получили четыре человека. Согласно сообщениям портала, на сторону митингующих перешло некоторое количество полицейских и военнослужащих. В начале декабря оппозиционный правительству политический альянс заявил о планах проведения внеочередных выборов и создания "параллельного правительства" в стране.

Ранее стало известно, что власти Сомали разорвали дипломатические отношения с Кенией. Министр информации Сомали Осман Абукар Дуббе сообщил, что все сомалийские дипломаты в срочном порядке отзываются из Кении. Он также обратился с призывом к дипломатическим сотрудникам кенийской миссии покинуть Сомали в течение семи дней. Обострение отношений между странами вызвано тем, что Кения приняла президента Республики Сомалиленда Мусу Бихи Абди с трехдневным государственным визитом. Этот шаг был воспринят в Могадишо как попытка вмешательства во внутренние дела Сомали.

Напомним, что вчера в столице Сомали Могадишо прогремел мощный взрыв. Как сообщило местное издание Garowe Online, неизвестные попытались подорвать колонну военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали. Сообщается также, что после этого военнослужащие открыли огонь, в результате чего по непроверенным данным погибло по меньшей мере пять человек и еще девять получили ранения различной степени тяжести.