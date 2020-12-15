В Москве пройдет брифинг "Социальная ответственность бизнеса в период пандемии"

17 декабря 2020 года в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный теме "Социальной ответственности бизнеса в период пандемии". Мероприятие организовано Всероссийским центром изучения общественного мнения совместно с Ассоциацией менеджеров.

Спикерами брифинга станут: Михайлова Елена, советник генерального директора ВЦИОМ, Родин Кирилл, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, Архипова Ирина, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, Эндеко Татьяна, руководитель направления "Внутренние коммуникации, социальные и медиа проекты ", Группа ГАЗ.

В программе события: презентация результатов инициативного исследования ВЦИОМ по теме "Социальная ответственность бизнеса в период пандемии: общественные ожидания", обсуждение результатов исследования участниками брифинга и приглашенными экспертами, экспертные комментарии в отношении развития программ КСО сегодня.

За два часа работы участники обсудят следующие вопросы: социальные программы, реализуемые бизнесом: соответствие запросам россиян. Как изменились общественные ожидание от бизнеса в период пандемии? Может ли сегодня крупный бизнес выступать драйвером социального развития российских регионов? На поддержку каких целевых аудиторий сегодня должны быть направлены основные усилия крупных компаний? Как измерить ожидания и эффективность программ КСО?

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