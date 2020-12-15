В паспорте гражданина Киргизии будут указывать этническую принадлежность

Во внутреннем паспорте гражданина Киргизии - ID-карте - появится графа об этнической принадлежности владельца документа. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра страны Артем Новиков.

Согласно официальным данным, это было сделано в целях реализации решения конституционной палаты верховного суда КР.

Ранее конституционная палата признала отсутствие графы "этническая принадлежность" в ID-карте образца 2017 года противоречащим статье 38 Основного закона республики. "То есть, была нарушена гарантия на право свободного определения и указывание своей национальности", - объяснили в правительстве.

До того, как конституционная палата вынесла такое решение сведения об этнической принадлежности владельца ID-карты не указывались в самом документе в текстовом виде, а только включались в электронный чип, находящийся на лицевой стороне паспорта. Это вызывало критику многих киргизстанцев, особенно проживающих в регионах КР.