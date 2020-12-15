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15.12.2020 10:30
Рубрика: В мире

В паспорте гражданина Киргизии будут указывать этническую принадлежность

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Во внутреннем паспорте гражданина Киргизии - ID-карте - появится графа об этнической принадлежности владельца документа. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра страны Артем Новиков.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Согласно официальным данным, это было сделано в целях реализации решения конституционной палаты верховного суда КР.

Ранее конституционная палата признала отсутствие графы "этническая принадлежность" в ID-карте образца 2017 года противоречащим статье 38 Основного закона республики. "То есть, была нарушена гарантия на право свободного определения и указывание своей национальности", - объяснили в правительстве.

До того, как конституционная палата вынесла такое решение сведения об этнической принадлежности владельца ID-карты не указывались в самом документе в текстовом виде, а только включались в электронный чип, находящийся на лицевой стороне паспорта. Это вызывало критику многих киргизстанцев, особенно проживающих в регионах КР.

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