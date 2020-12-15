В рамках ИННОПРОМ состоится дискуссия по возобновляемой энергетике

15 декабря на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится онлайн-трансляция сессии "Возобновляемая энергетика России: драйвер для развития экономики регионов". Соорганизатором мероприятия выступает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Приглашенные эксперты спрогнозируют развитие возобновляемой энергетики в России в течение ближайших десяти лет, обсудят, как возобновляемая энергетика представлена в отдельных регионах России, оценят перспективы индустриального кластера ВИЭ в регионах, изменения инвестиционного климата и состав участников сектора до 2035 года.

Кроме того, Ассоциация развития возобновляемой энергетики представит детали формирования нового рейтинга развития ВИЭ в регионах. Зрители ИННОПРОМ Онлайн узнают о значимости нового рейтинга АРВЭ и о сроках публикации.

Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке и на сайте rg.ru.

Спикеры сессии:

•Селезнев Валерий Сергеевич, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике;

•Жихарев Алексей Борисович, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting;

•Юсупов Кимал Наилевич, генеральный директор ООО "Вестас Рус";

•Боровиков Дмитрий Павлович, вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО "Фортум";

•Молчанов Михаил Сергеевич, генеральный директор ООО "Солар Системс";

•Представители Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторга России;

•Представители Правительств Ульяновской, Астраханской и Ростовской областей.

Модератором дискуссии выступит обозреватель "Российской газеты" Сергей Тихонов.