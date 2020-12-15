В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей

Покупать сладкие новогодние подарки следует только в местах организованной торговли. Свои рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора.

"При покупке важно внимательно рассмотреть упаковку. Она должна быть целой и содержать информацию о названии продукта, его составе и количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения. Правильный выбор - сладости с самой близкой ко дню покупки датой фасовки", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В составе сладостей не должно быть усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и натурального кофе. Необходимо также обратить внимание на потенциальные аллергены, например, арахис. Если внутри сладкого подарочного набора есть игрушка, она должна находиться в отдельном пакете, напомнили специалисты Роспотребнадзора.