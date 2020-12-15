В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии привитых "ЭпиВакКороной"

В рамках пострегистрационной третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной ГНЦ "Вектор", привиты 1438 добровольцев. Нежелательных последствий не выявлено, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" проходят сразу в двух возрастных категориях: у взрослых от 18 лет до 60 лет и группе старше 60 лет.

"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет", - сообщили в Роспотребнадзоре.

"Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - уточнили в ведомстве.

Вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора - это вторая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Это синтетическая пептидная вакцина - такие препараты отличает низкая реактогенность, то есть при их использовании практически не возникает поствакцинальных реакций. Поэтому эту вакцину предполагается рекомендовать людям, имеющим проблемы со здоровьем - аллергикам, пожилым, хроникам.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что "ЭпиВакКорона" полностью безопасна и отличается простыми условиями хранения и транспортировки - при температуре от 2 до 8 градусов.