В России появится выставочный центр "Десять веков российской словесности"

100-летие основания Государственного музея истории российской литературы имени Даля - хороший повод для популяризации музейного наследия русской литературы, а также для того, чтобы "начать серьезный разговор о словесности как об элементе образа России в мире", считает глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, возглавляющий юбилейный оргкомитет.

На первом его заседании намечены главные дела будущего года, среди которых открытие "Московского Дома Достоевского" (будущий год носит имя великого русского писателя). Это будет инновационный музейный центр, благодаря которому впервые станут доступными для посетителей бесценные реликвии из коллекции вдовы писателя Анны Григорьевны Достоевской.

"Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля является одним из крупнейших в нашей стране, - сказал, открывая оргкомитет, Нарышкин и напомнил, что он объединяет в единую сеть свыше полумиллиона экспонатов. - Колоссальные объемы фондов музея позволяют ему не только регулярно обновлять постоянно действующие экспозиции, но и активно планировать новые". Глава РИО пообещал, что музейные площади Литературного музея будут расширены. В частности, на Арбате в усадьбе Гагариной откроют Национальный выставочный центр "Десять веков российской словесности".

"Богатство русской словесности безбрежно, как безбрежно ее музейное наследие. Взять любого крупного писателя, чьи произведения формировали наше национальное самосознание, в фондах музея имени Даля непременно найдутся его реликвии и документы", - заявил Сергей Нарышкин и привел в пример выставку, посвященную первому председателю РИО князю Вяземскому, которая была организована музеем Даля "с невероятной скоростью".

Как когда-то заметил Владимир Иванович Даль, язык есть вековой труд. "Всю свою жизнь Владимир Иванович Даль посвятил созданию своего знаменитого толкового словаря. Этот огромный вклад в культуру был по достоинству оценен его современниками, среди которых Пушкин, Гоголь, Тургенев, Шевченко. Считаю предстоящий юбилей хорошим поводом для популяризации музейного наследия русской литературы и для того, чтобы начать серьезный разговор о словесности как об элементе образа России в мире", - подчеркнул Нарышкин и сообщил, что в план юбилейных мероприятий войдут Международный научный форум, посвященный взаимовлиянию истории, литературы и языка, издание первого тома "Энциклопедии литературных музеев", проекты по линии Ассоциации литературных музеев, РАН, крупнейших федеральных СМИ и Россотрудничества.

Директор музея Даля Дмитрий Бак считает, что сейчас можно поставить задачи гораздо более широкие, чем празднование юбилея одного музея. "Мы полны желания не только реализовать свою миссию перед отечественной культурой и выполнить все наши планы, но и поучаствовать в обсуждении практически нового понятия - "культурное и музейное наследие истории российской литературы". Мы привыкли, что наследие обычно имеет материальный характер, что это памятники архитектуры, недвижимость и так далее, но, конечно же, фактором наследия являются и достоверное историческое знание, и великая русская литература, и, конечно, русский язык", - резюмировал директор.

В праздновании юбилея Музея Даля примут участие и другие литературные музеи, такие как Тарханы, Спасское-Лутовиново, Пушкинские места России и Ясная поляна, надеется советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. "В каждом из них откроются экспозиции, связанные с юбилеем головного литературного музея. И мы придумаем совместное действие, которое покажет уникальность литературного наследия России", - пообещал он.

А спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что 2023 год в СНГ будет объявлен Годом русского языка. "Юбилей музея Даля и самого Владимира Ивановича может быть очень хорошим поводом для продвижения и укрепления позиций русского языка на пространстве СНГ", - считает он. "Великий и могучий" нуждается в укреплении в этом и на территории самой России, в частности, в южных регионах, убеждена Наталия Солженицына.

"Драматические события последних десятилетий, кажется, ясно всем показали, что если Россия не укрепляет на сопредельных территориях позиции своей культуры, не применяет мягкую силу, то ее применяют другие. И во всяком случае влияние России существенно ослабляется во вред как России, так и ее соседям", - заявила Наталия Дмитриевна, рассказывая о планах развития кисловодского филиала Литературного музея, посвященного Александру Солженицыну.