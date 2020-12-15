В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя

Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" предложили более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году, а количество потребителей среди трудоспособного населения - до 50%. Об этом говорится в докладе о демографической ситуации. Проведенный опрос помог подсчитать, сколько россиян употребляют алкоголь. В пагубной привычке признались более 85% трудоспособных граждан страны.

"Свыше 76 миллионов работающих россиян пьют алкоголь. Он является прямой или косвенной причиной более половины смертей (70%) в трудоспособном возрасте. Растет процент и потребляющей алкоголь молодежи", - со ссылкой на доклад пишет РИА Новости.

Опрос проводили в 65 регионах России среди 120 тысяч человек в период с мая по июль 2019 года. Основной возраст опрашиваемых - от 18 до 23 лет. Выяснилось, что 53% молодежи систематически пьют алкоголь. В качестве причин такого времяпрепровождения назывались доступность спиртного и реклама таких напитков.

Самым ходовым в стране оказалось пиво - 8,5 миллиарда литров в год. Потребление второго по полярности напитка - водки - около миллиарда литров. Подсчеты сделаны на основе данных о продажах спиртного, а также анализа объемов закупок стеклотары, спирта и др. По данным проекта, объемы потребления алкоголя в России в 2020 году составили 16 миллиардов литров.