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15.12.2020 12:09
Рубрика: В мире

В Великобритании вводят новые ограничения из-за мутировавшего коронавируса

Текст: Ирина Невинная

Пабы и рестораны Лондона закрываются на этой неделе, поскольку власти подтвердили, что новая мутация коронавируса распространяется в юго-восточной Англии, сообщает Euronews.

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Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что измененный вирус был идентифицирован учеными и может быть связан с более быстрым распространением инфекции. "Первоначальный анализ показывает, что этот вариант развивается быстрее, чем существующие варианты", - сказал Хенкок, выступая в парламенте.

"В настоящее время мы выявили более тысячи случаев этого варианта, преимущественно на юге Англии, хотя случаи были выявлены в более чем 60 различных районах, и их число быстро растет", - цитирует издание министра.

"Подобные варианты были обнаружены в других странах за последние несколько месяцев", - отметил чиновник.

Он также сказал, что Великобритания уведомила ВОЗ о новом варианте коронавируса.

При этом, по его словам, ученые полагают, что "очень маловероятно", что вакцина COVID-19 окажется неэффективной против измененного коронавируса.

Правила уровня 3 также означают, что профессиональные спортивные матчи не могут допускать зрителей.

Лучшие футбольные команды Лондона, в том числе "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур", должны будут проводить матчи за закрытыми дверями.

В свадебных церемониях допускается участие до 15 человек, но нельзя проводить приемы.

Раньше Лондон относился к менее ограниченному уровню 2.

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