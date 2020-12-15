В ВОЗ назвали две популярные ошибки в ношении масок

Только правильно надетая маска может защитить от проникновения вирусов. В противном случае ее ношение бесполезно.

Главное правило - маску надо носить так, чтобы между ней и лицом не было места, куда мог бы попасть вирус, пояснила в интервью радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт KP.RU, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Кроме этого, по ее словам, необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра и проветривать помещения. "Мы видим, что заражение во многом идет там, где люди больше по времени вместе в одном закрытом помещении, где нет хорошей вентиляции или где одна и та же вентиляция крутит один и тот же воздух", - отметила Вуйнович.

В то же время она подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения никогда не призывала носить маски на улицах. Это стоит делать только если на улице не возможно соблюдать физическую дистанцию от других людей. Например, если мимо пройдет зараженный человек, то риск заразиться от него минимальный. Если только он будет чихать и кашлять на окружающих. Но вот если человек ждет на остановке общественный транспорт, а рядом еще стоят люди, то лучше надеть маску. В этой ситуации больше шансов подхватить инфекцию.