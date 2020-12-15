В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями

Самым эффективным способом борьбы против больших эпидемий была и остается вакцинация населения, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru.

По ее словам, нужно вспомнить, насколько изменила мир вакцинации детей против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, оспы.

"Если посмотреть, как дети перестали умирать и заболевать, оставаться инвалидами от полиомиелита, честно говоря, не вижу, что так страшно изменилось, что сейчас эти люди, которые вакцинированы в детстве, не хотят вакцинировать себя", - объяснила Мелита Вуйнович.

Ранее в интервью "Российской газете" Вуйнович также отмечала важность вакцинации. "Если вы посмотрите на хорошо известные вирусы, против которых мы вакцинируем детей: корь, полиомиелит, гепатит B - ни один из этих вирусов не "утратил" способность вызывать заболевание и смерть, но в сообществах, в которых высокий уровень вакцинации, нет ни смертей, ни паралича, так что даже отдельные люди, которые не могут быть вакцинированы (например, ребенок, который проходит лечение от лейкемии), не могут распространить вирус, так как вокруг этого ребенка нет людей, восприимчивых к вирусу. Вирусу нужны "еда" и "дорога", и это люди, у которых нет специфического иммунитета против определенного вируса (общего иммунитета в связи со здоровым образом жизни недостаточно для вирусов, обладающих относительно высокой вирулентной способностью, таких как, например, грипп, корь), - подчеркнула представитель ВОЗ.