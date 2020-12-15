Василий Орлов: В Приамурье решили проблему "обманутых дольщиков"

Информация о методах решения проблемы "обманутых дольщиков" в Амурской области будет размещена на платформе "Смартека" - сайте обмена опытом лучшими практиками субъектов РФ.

Напомним, из-за действий недобросовестных застройщиков в 2014-2016 годах в Приамурье появились "проблемные" объекты и более 400 граждан не получили оплаченное жилье. Для помощи пострадавшим дольщикам правительство области разработало два механизма.

Первый - предоставление денежной выплаты в размере уплаченной застройщику суммы. Финансовая поддержка была оказана в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы", подпрограммы "Реализация мер государственной поддержки гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены". Всего за получением денежных средств в рамках программы обратились 389 участников долевого строительства. На 1 декабря текущего года 388 граждан получили единовременную выплату на общую сумму 386,9 миллиона рублей. Еще один амурчанин получит деньги, как только будут решены все юридические вопросы, средства для него уже предусмотрены.

- Пострадавшие участники долевого строительства есть практически в каждом субъекте нашей страны, но Приамурье, наверное, один из немногих регионов, который пошел на такие меры оказания поддержки людям. Правительство области разработало механизм оказания помощи в виде денежной выплаты из областного бюджета в размере уплаченной суммы по договору долевого участия в отношении одного жилого помещения, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Второй способ обеспечения "обманутых дольщиков" квартирами - передача им в собственность жилья в домах на территории Приамурья. Этот механизм предусматривает инвестиционное строительство новых объектов: инвесторы должны отдать пострадавшим гражданам 10 процентов возведенных ими жилых помещений, правительство же предоставляет застройщикам земельные участки под строительство в аренду без торгов. Сформирован перечень земельных участков, предлагаемых для реализации масштабных инвестиционных проектов и соответствующих критериям закона "Об инвестиционной деятельности в Амурской области".

В реестр на получение данной меры поддержки включено 62 человека. В регионе уже началась реализация инвестиционного проекта, в рамках которого одна из амурских компаний, изъявивших желание принять участие в проекте, получила участок, расположенный в пригороде Благовещенска. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации на строительство двух домов. Реализация проекта запланирована на 2021-2025 годы.

- Практически все "обманутые дольщики" в Приамурье уже получили денежные выплаты из бюджета, а оставшиеся 62 человека переедут в новые квартиры до 2025 года, - пояснил Василий Орлов. - Отдельно отмечу, что, прорабатывая второй механизм поддержки, мы предусмотрели рост цен на жилье и закрепили право пострадавших дольщиков получить новые квартиры площадью не меньше той, чем была ими оплачена недобросовестным застройщикам.

Таким образом, сейчас на территории области остаются три "проблемных" многоквартирных дома и 63 обманутых участника долевого строительства. Показательно, как изменилось количество обращений граждан в правительство Приамурья и в адрес губернатора. В 2015 году поступило 50 жалоб от "обманутых дольщиков", в 2016-м - 183, в 2017-м - 140, в 2018-м - 139, а за 2019 год - только девять обращений.

- Учитывая положительный результат реализации меры поддержки в виде денежной выплаты, мы хотим поделиться этим опытом через платформу "Смартека". Возможно, наша практика поспособствует решению проблем "обманутых дольщиков" и в других регионах России, - полагает глава Приамурья.

Корректировки законодательства помогут избежать появления новых дольщиков, не получивших жилье. В настоящее время на территории Благовещенска и Благовещенского района строится 11 многоквартирных домов (1622 квартиры) и один объект нежилого назначения - гаражи. Благодаря внесенным в 2019 году изменениям в федеральный закон о долевом строительстве денежные средства граждан максимально защищены от недобросовестных застройщиков, так как до ввода объекта в эксплуатацию деньги находятся на счетах эскроу в том банке, с которым инициатор строительства подписал договор. Данная норма закона не позволяет застройщику использовать денежные средства граждан до передачи им квартир, тем самым защищает от вероятности обмана.

Кроме того, для повышения грамотности амурчан на сайте минстроя региона размещена памятка для будущих участников долевого строительства, в ней отражены основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при покупке жилья в строящемся доме. Граждане могут и напрямую обратиться в министерство строительства и архитектуры Амурской области по вопросам долевого строительства, и специалисты индивидуально проконсультируют их.