Новости

В Петербург поставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 15:32
В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
Названы лауреаты премии "Клио" 14:48
Уральца задержали за посылку с наркотиками под видом конфет из США 14:47
Беларусь может принять закон об иноагентах по примеру РФ 14:44
Лукашенко оценил расходы на создание белорусской вакцины 14:18
Лавров: Дейтонское соглашение не нуждается в пересмотре 14:18
Тест на IQ подтвердил необычайно высокий уровень интеллекта врановых 14:14
В Могадишо проходят массовые антиправительственные митинги 14:12
Убийце из Армавира проведут посмертную психиатрическую экспертизу 14:09
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 14:01
ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 14:01
Рубрика: В мире

Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Текст: Юрий Чернов

Парламент Украины продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. За такое решение проголосовало 304 депутата Верховной рады. Таким образом действие закона продлено до 31 декабря 2021 года. Как уточняет издание Strana.ua, фактически этот законодательный акт не работает, но его действие продолжают продлевать из года в год.

Украинский экономист заявил о намерении властей "удушить" народ

В законе об особом статусе Донбасса, принятом еще в 2014 году, предусматривает установление в регионе особого порядка местного самоуправления. Но произойти это может только после проведения внеочередных выборов. При этом само голосование на этих выборах может быть проведено только при соблюдении ряда других условий, на которых настаивает Киев.

При этом ранее в рамках контактной группы по Донбассу в Минске была согласована так называемая "формула Штайнмайера", имплементация которой позволила бы поэтапно придать особый статус региону. Однако официальный Киев под разными предлогами отказывался включать эту "формулу" в украинское законодательство. Так случилось и в этот раз, неработающий закон осталось подписать президенту страны Владимиру Зеленскому.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек