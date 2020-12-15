"ВКонтакте" запустили трансляцию видеозвонков

"ВКонтакте" появилась новая функция - теперь пользователи могут делать трансляции своих видеозвонков и модерировать общение в качестве администратора. Как уточнили в пресс-службе компании, новые функции позволят эффективнее проводить лекции, конференции и другие-мероприятия, привлекать внимание более широкой аудитории и при этом контролировать онлайн-встречи.

Смотреть и комментировать их может любое количество зрителей. Участие в прямом эфире будет отмечено значком Live на экране.

Организатор трансляции может управлять настройками приватности и выбрать, кто именно увидит трансляцию - участники звонка, его друзья или все пользователи соцсети. Запись трансляции будет сохраняться в разделе "Видео".

Также пользователь может делать анонс мероприятий, проводимых в таком формате.

Продолжительность видеозвонков "ВКонтакте" не ограничена. Присоединиться к ним может до 128 участников. При этом, они не обязательно должны иметь профиль в соцсети - достаточно только ссылки.

"ВКонтакте" также создали отдельную роль администратора. Это собеседник, которому доступны те же настройки, что и создателю звонка. Администратора (одного или нескольких) назначает организатор общения. Чтобы сосредоточиться на выступлении одного человека, можно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если кто-то захочет задать вопрос, он может написать его в чате или "поднять руку" - тогда администратор предоставит ему возможность высказаться.

Трансляции видеозвонков доступны с компьютера, а также из новой версии мобильного приложения "ВКонтакте".