Власти Египта сообщили о рекордном приросте заболевших коронавирусом

Египетские власти сообщили о выявлении более чем 500 новых случаев коронавируса за сутки. Таких показателей в стране не было с июля, рассказал официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.

"Положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили 511 человек. За сутки от последствий болезни скончались 23 пациента", - приводит подробности заявления РИА Новости.

Министерство здравоохранения Египта в конце ноября объявило о начале второй волны пандемии коронавируса в стране. Пик заболеваемости пришелся на 19 июня - тогда были зарегистрированы 1 774 новых случая. Всего с начала пандемии в Египте зафиксировано более 122 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 105 тысяч человек.